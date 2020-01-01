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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

للطلاب.. كيفية حساب قيمة النسبة المئوية 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:36 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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ننشر كيفية حساب قيمة النسبة المئوية 2020 حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، أخر امتحانانهم هذا العام، يوم الثلاثاء المقبل، بأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

كيفية حساب قيمة النسبة المئوية 2020


ويبحث الطلاب عن طريقة حساب قيمة النسبة المئوية عن طريق عمل ضرب القيمة الرقمية.

النسبة المئوية هي طريقة لتعبير عن عدد على شكل كسر من 100(مقامه يساوي 100).

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ويرمز للنسبة المئوية عادة بعلامة النسبة المئوية "%". على سبيل المثال 45% (تقرأ خمسة وأربعون بالمائة).

ويكتب رمز النسبة المئوية « ٪ » للأرقام المشرقية.[1][2]

تشير إلى استخدام أجزاء المائة في الحساب. فكثيرا مانرى أعدادا مثل 2%، أو 30% أو 75% حيث الرمز % يعني في المائة. 

كيفية حساب قيمة النسبة المئوية 2020


وتقرأ هذه الأعداد 2 في المائة، و30 في المائة و75 في المائة، حيث يعني التعبير في المائة أجزاء المائة.
فالنسبة 2% تعنـي جزئين من المائة و30% تعني 30 جـزءًا من المائة و75% تعني 75 جـزءًا من المائة.

والنسب المئوية في حقيقة الأمر كسور اعتيادية فالنسبة 2% هي 2100 و30% هي 30100 و75% هي 75100 والنسب المئوية أيضا كسور عشرية، حيث النسبة 2% هي 0،02 و30% هي 0،30 و75% هي 0،75 فإذا أردت حساب 25% من العدد 60 فعليك إيجاد 25100 أو 0،25 للعدد 60.

تستخدم النسبة المئوية بكثرة في الحياة اليومية. فالمصارف تستخدمها لحساب الفوائد على المدخرات والقروض كما أن الضرائب تحسب بطريقة النسب المئوية من الدخل والأسعار ومقادير أخرى.

وكثيرا ما يكتب العلماء نتائج ملاحظاتهم وتجاربهم في شكل نسب مئوية.

وكان قد ادي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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