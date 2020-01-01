«الصناعات الغذائية» تبحث مستقبل القطاع بعد كورونا.. الثلاثاء

تعقد غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المجلس الدولي للصناعات الصغيرة، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو 2020، تحت عنوان "مستقبل الصناعات الغذائية فى مصر.. الفرص المحلية والآفاق العالمية".ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونخبة متميزة من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية.وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على الفرص التي تولدت لقطاع الصناعات الغذائية على المستوى المحلى والدولى بعد جائحة كورونا وبالرغم من آثارها السلبية.