نائب وزير الإسكان: ننتج 12.2 مليار متر مكعب من المياه سنويا

قال الدكتور السيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن كمية المياه المنتجة في 2014 كانت 24.7 مليون متر مكعب يوميا، واليوم ننتج 33.6 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يعادل 12.2 مليار متر مكعب سنويا.وأوضح نائب وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جزء من المياه سطحية كمياه التحلية، للاستفادة من إجمالي أطوال السواحل، إلى جانب المياه الجوفية، وجزء كبير منها ناتج من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.ولفت إلى أنه تم إنشاء أكبر محطتين علاج مياه الصرف، وهما المحسمة، وبحر البقر، موضحا أن الأخيرة تنتج كل يوم 5.6 مليون متر مكعب.وكشف نائب وزير الإسكان، أنه خلال 6 سنوات إجمالي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 1131 مشروعا، بمعدل 200 في السنة، بتكلفة 123.6 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم رفع نسبة خدمة الصرف الصحي بالمناطق الريفية إلى 34%، ومياه الشرب إلى 97%.