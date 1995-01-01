خلال وجوده بالسجن.. وفاة وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الأحد، بوفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، أحد أبرز المسئولين في نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.وقال المصدر ذاته، إن سلطان هاشم أحمد تعرض إلى أزمة قلبية خلال وجوده في السجن ونقل إلى أحد المستشفيات إلا أنه فارق الحياة هناك، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.ويعتبر سلطان هاشم أحمد محمد الطائي من مواليد 1945 في الموصل، وهو وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق صدام حسين، ولقد عين في منصب وزير الدفاع عام 1995.كان قائدا عسكريا ساهم في الحروب التي خاضها العراق من خلال مشاركته في الحرب العراقية الإيرانية، وفيما بعد في حربي الخليج الأولى والثانية.وحكم عليه في يونيو 2007، بالإعدام شنقًا بسبب ما قيل إنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولقد كان من المقرّر إعدامه 11 سبتمبر من العام ذاته، لكن لم ينفّذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس ونائب الرئيس العراقي، وتمت محاكمته بعد ذلك على تهم نفاها بالكلية أثناء جلسات المحاكمة.