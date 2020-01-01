تفاصيل وموعد طرح فيلم توم كروز الجديد

ينتظر جمهور السينما العالمية عرض فيلم النجم الأمريكي توم كروز الجديد "Top Gun: Maverick" أو "مافريك توب جان"، والذي تأكد عرضه في 31 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، وذلك مثلما أعلن موقع imdb الأمريكي.وكان توم كروز قد وقع في مشكلة كبيرة خلال تصوير الفيلم، حيث قال المنتج جيري بروكهايمر لمجلة "إمباير" الأمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية لن تسمح لصناع العمل بالتحليق بطائرة F-18، الإ أنه تم الاتفاق في الأخير على استخدام كروز لطائرة P-51 في مشاهد الفيلم، على أن يحلق بطائرات هليكوبتر خلال التصوير فقط.ويتناول الفيلم قصة بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الخدمة كواحد من كبار الطيارين في البحرية لشخص يدعى مافريك من مدينة تدعى "بيت ميتشل" وهو المكان الذي ينتمي إليه، حيث دفعته الظروف كطيار لاختبار شجاعته في مناورة مختلفة.الفيلم تبلغ ميزانيته 150 مليون دولار أمريكي، وهو من إخراج جوزيف كوزينسكي، ومن إنتاج جيري بروكهايمر وتوم كروز وديفيد إليسون، وتأليف إرين كروجر واريك ارين سينجر وكريستوفر ماك كويري.ويعتبر الفيلم تكملة لسلسلة توب جان ومن بطولة توم كروز ومايلز تيلر وجينيفر كونلي وجون هام وغلين باول وإد هاريس وفال كيلمر. يعيد كروز وكيلمر أدوارهما من الفيلم الأول.وقدم توم كروز الموسم الأول لفيلم "توب غان" 1986، وكان من سيناريو جيم كاش، جاك إبس الابن، إخراج توني سكوت، بطولة توم كروز، كيلي ميكجيليس، فال كيلمر، أنتوني إدواردز، توم سكيريت، مايكل أيرونسايد، ميغ رايان، ريك روسيفيتش، وب هابلي، جيمس توكن.