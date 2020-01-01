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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج إبرام نشأت يكثف عمليات مونتاج «زنزانة 7»

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:11 م
زنزانة 7
زنزانة 7
أ ش أ
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قرر المخرج إبرام نشأت، اليوم الأحد، تكثيف عمليات مونتاج فيلمه الجديد "زنزانة 7".

وقال نشأت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه بدأ عمليات المونتاج، بعد انتهائه من تصوير العمل كاملا خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أنه قرر تكثيف ساعات المونتاج استعدادا لطرح الفيلم بدور العرض ‏السينمائية في عيد الأضحى المقبل.

وأشار نشأت، إلى أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.‏

"زنزانة 7" يضم نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، و‏نضال الشافعى، وأحمد التهامى، ومدحت تيخا، وعبير صبرى، ومايا نصرى، و‏إيهاب فهمى، ومنة فضالى، ومصطفى هريدى، وأيمن كشك، وأشرف عبد العزيز، وإيمى إسلام.

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