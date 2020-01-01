المخرج إبرام نشأت يكثف عمليات مونتاج «زنزانة 7»

قرر المخرج إبرام نشأت، اليوم الأحد، تكثيف عمليات مونتاج فيلمه الجديد "زنزانة 7".وقال نشأت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه بدأ عمليات المونتاج، بعد انتهائه من تصوير العمل كاملا خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أنه قرر تكثيف ساعات المونتاج استعدادا لطرح الفيلم بدور العرض ‏السينمائية في عيد الأضحى المقبل.وأشار نشأت، إلى أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.‏"زنزانة 7" يضم نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، و‏نضال الشافعى، وأحمد التهامى، ومدحت تيخا، وعبير صبرى، ومايا نصرى، و‏إيهاب فهمى، ومنة فضالى، ومصطفى هريدى، وأيمن كشك، وأشرف عبد العزيز، وإيمى إسلام.