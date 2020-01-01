المخرج إبرام نشأت يكثف عمليات مونتاج «زنزانة 7»
الأحد 19/يوليه/2020 - 09:11 م
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قرر المخرج إبرام نشأت، اليوم الأحد، تكثيف عمليات مونتاج فيلمه الجديد "زنزانة 7".
وقال نشأت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه بدأ عمليات المونتاج، بعد انتهائه من تصوير العمل كاملا خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أنه قرر تكثيف ساعات المونتاج استعدادا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في عيد الأضحى المقبل.
وأشار نشأت، إلى أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.
"زنزانة 7" يضم نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، ونضال الشافعى، وأحمد التهامى، ومدحت تيخا، وعبير صبرى، ومايا نصرى، وإيهاب فهمى، ومنة فضالى، ومصطفى هريدى، وأيمن كشك، وأشرف عبد العزيز، وإيمى إسلام.
وقال نشأت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه بدأ عمليات المونتاج، بعد انتهائه من تصوير العمل كاملا خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أنه قرر تكثيف ساعات المونتاج استعدادا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في عيد الأضحى المقبل.
وأشار نشأت، إلى أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.
"زنزانة 7" يضم نخبة من النجوم وهم أحمد زاهر، ونضال الشافعى، وأحمد التهامى، ومدحت تيخا، وعبير صبرى، ومايا نصرى، وإيهاب فهمى، ومنة فضالى، ومصطفى هريدى، وأيمن كشك، وأشرف عبد العزيز، وإيمى إسلام.