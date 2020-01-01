أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

«عرفت الطريق إلى تدخين الحشيش وشأني في ذلك شأن الكثيرين ممَن يتجهون في بداية مرحلة الشباب إلى واحدة من ثلاثة: إلى الرياضة، فيَبنون أجسامهم أو إلى النساء أو المخدرات، وخلاف ذلك وشاءت الأقدار أني كنت واحدًا ممن عرفوا طريق تدخين السجائر منذ مرحلة الصبا وبعدها الحشيش، واسترسلت في تعاطي الحشيش حتى بداية الثمانينات وكنت وقتها على علاقات متعددة مع تجار المخدرات بالباطنية.بدأ الفنان حاتم ذو الفقار في حواره مع صحيفة الأهرام عام 1994، يحكي عن علاقته بالإدمان والمخدرات.وحكى ذو الفقار عن جلساته التي كانت لا تخلو من الفنانين الذين يتمتعون بشهرة واسعة في المجال الفني، ومن ألقى القبض عليه، ومنهم من أقلع عن التعاطي.بعدها عرف الفنان حاتم ذو الفقار الطريق إلى "الدماغ الثالثة" أي الهيروين، وكان يتعاطاه عن طريق الحرق وليس الشم:"مدمن شم الهيروين يكون نحيف الجسم وصحته ضعيفة وفي حالة غثيان مستمرة، وإن كان هذا النوع قد كلفني إنفاق أموال أكثر ولكن كل واحد وله مزاج".انقطعت علاقة الفنان حاتم ذو الفقار عن شلة تدخين الحشيش وتعرف على الشلة الجديدة وكان يتعاطى الهيروين في شقته بالعباسية وكان يتردد على تجار المخدرات لذا تم ضبطه أول مرة بسبب تردد أحد تجار المخدرات على شقته:"لولاه لكانت الحياة قد سارت معي شأني في ذلك شأن الكثيرين من مدمني المخدرات".أنفق حاتم ذو الفقار أكثر من ثلاثة مليون جنيه في أقل من 12 سنة، وحاول الإقناع عن المخدرات فترك القاهرة وتوجه إلى قريته وأقام هناك أكثر من ستة أشهر لكن فور عودته إلى القاهرة عاد إلى "الشلة" مرة أخرى، وبصورة أكبر من التي كانت عليه.تزوج الفنان حاتم ذو الفقار 3 مرات، كانت الزيجة الثانية من الفنانة المعتزلة نورا، لكنهما انفصلا بعدها بأربعة أشهر فقط، حسب مجلة "الكواكب".وقال ذو الفقار في حواره مع الأهرام إن الفنانة نورا كانت أول حب في حياته، وتم الانفصال بينهما في هدوء.أما الفنانة نورا قالت في حوارها مع مجلة الكواكب إن الطلاق تم بسرعة، وبعد فترة قصيرة من الزواج وهو له مغزى ودليل على أن لديها أسباب تبرر قرارها بالطلاق من الفنان حاتم ذو الفقار.