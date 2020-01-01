أبو الهول: رؤية مصر تتجه لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول إن رؤية الدولة المصرية بالنسبة للقضية الفلسطينية تتجه إلى الحل السلمي الاستراتيجي المتمثل في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.أضاف أبوالهول، خلال مداخلة عبر سكايب، على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الرؤية المصرية هي التي يتبناها جميع البلدان العربية، مؤكدًا أن مصر تعرب عن رؤيتها باتصالات مع جميع بلدان العالم ومنظماته، من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي، ومساعدة الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن جميع شعوب العالم من المنظمات الدولية والأمم المتحدة والدول الكبرى، تساند الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية من حل الدولتين وإقامة دولة مصرية، لكن التعقيدات تأتي من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول أن يكسب وقت لتغيير الأوضاع على الأرض من جلب المزيد من المستوطنين وإقامة الكثير من المستوطنات، لتكون الدولة الفلسطينية على مساحة محدودة وغير متصلة ببعضها.وأوضح أن الجانب الإسرائيلي فشل في ضم الكثير من المستوطنات الفترة الماضية، بعد ضغط المجتمع الدولي عليهم واتحاد العالم ضدهم، مؤكدًا أن مصر لن تغير استراتيجيتها ورؤيتها وستُحاول جاهدة مساندة الفلسطينيين حتى تقيم دولتها قريبًا.