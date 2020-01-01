221 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و301 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحفي، إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 17 ألفا و236 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 14 ألفا و921 حالة بنسبة تعاف بلغت 86،6 %، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 273 حالة بمعدل وصل 1،6%.