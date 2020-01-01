بلومبرج: روسيا تحاول الفوز في سباق إيجاد لقاح كورونا

قالت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل من الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، أولوية قصوى لبلاده التي سجلت حتى الآن ما يزيد على 750 ألف حالة إصابة بالفيروس وهو ما جعلها رابع أكثر دول العالم إصابة به حتى الآن، وتحاول الفوز في سباق إيجاد لقاح للفيروس التاجي.وسلطت الوكالة الضوء على قول مسؤول روسي بارز: "إن بلاده قد توفر لقاح ضد مرض كوفيد-19 الذي تسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية بحلول شهر سبتمبر ونفيه الاتهامات بمحاولة قراصنة روس يعلمون لصالح أجهزة المخابرات الروسية بسرقة معلومات حساسة من باحثين منافسين في المملكة المتحدة وأمريكا وكندا".وقال كيريل ديميترييف وهو الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، المدعوم من الدولة، والذي يمول أحد جهود الدولة لابتكار لقاح للفيروس إن "روسيا قد تكون من أول الدول التي تنتج لقاح الفيروس وسط كل المليارات التي تستثمر في الولايات المتحدة وشركات الأدوية التي تعمل على هذا اللقاح.. إنها قصة صادمة قليلا".ورأت بلومبرج أنه إذا أعلنت روسيا نجاحها في إيجاد لقاح قبل الدول المنافسة الأخرى، فقد تخلق بذلك عالمًا من اللقاحات المتنافسة والمعارك الجيوسياسية حول من يحصل على الإمدادات.وأضافت الوكالة أن تعليقات المسؤول الروسي جاءت بعد أن قالت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا إن متسللين يعملون مع مجموعة (إيه.بي.تي. 29)، وهي جزء من المخابرات العسكرية الروسية، استخدموا برامج ضارة في محاولة للاستيلاء على أبحاث اللقاحات.وقالت بلومبرج إن بعض الخبراء في الغرب يشككون في امتلاك روسيا للخبرة اللازمة لإنتاج لقاحها الخاص بحلول سبتمبر.