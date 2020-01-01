محلل عراقي: وضع طهران الاقتصادي والسياسي والأمني غير مستقر

قال فارس الخطاب، المحلل العراقي، إن العلاقات العراقية الإيرانية ليست بالبساطة ليتم تصويبها من خلال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ظل الهيمنة المطلقة على الواقع العراقي.وأوضح الخطاب خلال حواره لقناة "الغد"، أن إيران لديها نفوذ ومشاريع كبرى في العراق، كما أن جواد ظريف في زيارة طويلة هذه المرة، تشمل لقاءات مع مسئولي عدد من المحافظات العراقية.وأشار المحلل العراقي إلى أن هناك تكتلًا اقتصاديًا تسعى طهران لتقويته، ليكون رديفًا لتكتل الميليشيات المسلحة.وقال الخطاب: "استطاع الكاظمي تغيير القيادات وحكم السلطات المحيطة به بشكل قوي وحاول أن يتحدث بلغة مرنة مع الجميع ويعمل بعكس ذلك على الأرض"، مشيرًا إلى تبني رئيس الوزراء حملة جمع الأسلحة في البلاد.وأوضح الخطاب أن جواد ظريف عندما زار العراق هذه المرة ارتكب خرقًا بروتوكوليًا عند خروجه من مطار بغداد، بوقوفه أمام النصب التذكاري لقاسم سليماني، وهو لم يكن ضمن بروتوكول الزيارة.وأكد الخطاب أن مجيء ظريف للتأكيد على دور العراق في تلطيف الأجواء بين المملكة العربية السعودية وإيران، خاصة أن وضع طهران الاقتصادي والسياسي والأمني غير مستقر.