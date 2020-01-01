غدًا.. انطلاق أعمال مبادرة دعم صحة الأم والجنين بجنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء، غدًا الإثنين، انطلاق أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين بثلاثة عشر وحدة ومركز طبي بكافة مدن المحافظة؛ لمتابعة صحة السيدات الحوامل والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.وقال الدكتور أيمن رخا، مدير عام الصحة بالمحافظة، إنه جرى تدريب الفرق الطبية؛ للمشاركة في أعمال تلك المبادرة التي توفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل ونشر الوعي بالمشاكل الصحية التي تواجه الأمهات الحوامل خلال فترة الحمل وما بعده، وذلك للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وفيروس بي ومرض الزهري، والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وتوفير التحاليل والفحوصات المتكاملة، إضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحَوامل قبل وأثناء وبعد الولادة.وأوضحت دكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أن المبادرة تقدم رعاية صحية شاملة للأم الحامل والجنين والطفل حديث الولادة خلال فترة الحمل وما بعده لاكتشاف عوامل الخطورة للأم والمولود وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم خدمات تلك المبادرة بالوحدات الصحية بأبوصوير ورأس مسلة والمركز الحضري برأس سدر والمركز الطبي بأبوزنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشيّة بأبورديس ومركز رعاية الأمومة والطفولة والمركز الطبي بتوشكى والوحدات الصحية بالجبيل والوادي بطور سيناء والوحدة الصحية بالطرفة بكاترين والمركز الطبي بالرّويسات بشرم الشيخ والوحدة الصحية بالعصلة بدهب والمركز الحضري بنويبع.