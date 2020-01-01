أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

التقت الفنانة يسرا برجل الأعمال فادي الصفدي يوم الثلاثاء، وتزوجا يوم الجمعة التالي له مباشرة عام 1993، وقت تصويرها لفيلم "حرب الفراولة" إخراج خيري بشارة.وقالت الفنانة يسرا أثناء حضورها في برنامج "حوار صريح جدًا": "إحنا اتقابلنا التلات يوم الجمعة اتجوزنا على طول بعدما حصلت بينا حالة غير معروفة، شرارة حصلت، وقالي أنا عاوزك تبقي أم أولادي ومراتي، فقلت في نفسي، هو لحق يعني، فقولتله سبني أفكر، وكنا معزومين في حفلة عند صحابنا، فصاحب الحفلة قالنا، شكلكوا كدة في حاجة، هي كانت هزار وقلبت بجد".وتتابع "يسرا": "وقت توقيع عقد الزواج شعرت بالكره ناحيته، وهو أيضًا، وشعرت أنني سرقت، لكنني طلبت منه الخروج بحجة أنني معزومة لدى أحد أصدقائي، ووقتها حسيت إني مجنونة، لسه متجوزة وبقوله عشا، رجت راجعة تاني، اتكسفت من روحي يعني كموقف". فسألني: "إنت خوفتي من الزواج؟"، فأجابته: "لأ متخافش".