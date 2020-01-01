وزير الشباب يوجه بنقل السودانيين العالقين لأماكن للمبيت في الأقصر

وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باستغلال المباني التابعة للوزارة بمحافظة الأقصر، واستخدامها كأماكن للمبيت والإقامة للأشقاء السودانيين العالقين بقرية الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، بعدما رفضت السلطات السودانية دخولهم إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها السلطات السودانية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر، إنه تلقى توجيهًا من وزير الشباب بالعمل على توفير أماكن للمبيت لنحو 600 مواطن سوداني عالقين على الحدود المصرية – السودانية، بعدما رفضت بلادهم دخولهم إليها بسبب جائحة فيروس كورونا.أضاف حنفي، لـ"الدستور"، أن أهالي قرية الرزيقات قاموا باستضافة الأشقاء السودانيين في منازلهم، وتَسابقوا في تقديم المساعدات من وجبات طعام، ومياه وأدوية علاجية للوافدين، وفي محاولة للتخفيف عنهم.وتابع: أن وزير الشباب وجه بسرعة إيجاد أماكن للمبيت لهم، خاصة أن من بينهم سيدات وأطفال ومسنين ومرضى؛ حتى يتمكنوا مجددًا من العودة إلى بلادهم سالمين.من جانبها أوضحت الدكتورة فنار القاضي ناشطة بالمجال الخيري في الأقصر، إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، وذلك للوقوف على أوضاع الأشقاء السودانيين العالقين، والتواصل معهم لحين الوصول إلى اتفاق مع السلطات السودانية ممثلة في السفير السوداني في القاهرة لإعادتهم إلى وطنهم.أضافت لـ"الدستور" أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تواصل مع وزيري الشباب والرياضة، والهجرة واللذان قاما بدورهما باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع أزمة الأشقاء السودانيين، حيث أصدر وزير الشباب قرارًا بفتح مركز إعداد القادة بمدينة الطود لاستقبال السودانيين، وتحويله لمكان للمبيت لهم، كما تسعى وزيرة الهجرة جاهدة إلى الوصول حلًا مناسب مع السلطات السودانية.كانت قرية الرزيقات قبلي شهدت توافد عدد كبير من الأشقاء السودانيين تخطى عددهم، حتى الآن، 600 شخص من بينهم سيدات وأطفال ومسنين ومرضى، كانوا في طريقهم لعبور الحدود المصرية للعودة إلى وطنهم السودان، إلا أن سلطات الأخيرة منعتهم من الدخول، وذلك ضمن إجراءاتها للتعامل مع الجائحة العالمية.