رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا الرياضة والبيئة يحضران ختام ملتقى المبادرات البيئية

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:58 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أريج الجيار
طباعة
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس فعاليات ختام ملتقى المبادرات البيئية "مبادرون من أجل البيئة Beeco"، والذي عقد على مدار شهر ونصف تحت رعاية برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة وحملة "اتحضر للأخضر" بوزارة البيئة وبرنامج حوار المتوسط للبيئة التابع للاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ستظل حاضنة لكل الأفكار البناءة، والتى تعود بالنفع على المجتمع، مشيدا بملتقى مبادرون من أجل البيئة، والذى وصل إلى أكثر من نصف مليون مواطن وبتفاعل ١٣٧ ألف مواطن خلال ٢٠ يوما.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر لوزير الشباب والرياضة على المبادرات الشبابية الفاعلة من أجل البيئة.

يذكر أن الملتقى ضم عددا من الأنشطة والفعاليات، والتي شهدت مشاركات واسعة لأكثر من ٤٠ مبادرة من مختلف محافظات الجمهورية ونحو ٣٠٠ صورة لمصوري الحياة البرية والطبيعة المحترفين والهواة.

كما شهد الملتقى عقد ندوات افتراضية لمناقشة المشكلات التي تواجه البيئة تحت شعار "إنها تتعافى"، شارك فيها عدد من خبراء البيئة داخل وخارج مصر، وخرجت بعدد من التوصيات لوقف استخدام البلاستيك ودعم المبادرات الشبابية العاملة على ايجاد بدائل.

وفي نهاية اللقاء تم الاعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة في مسابقة تصوير الحياة الطبيعية والإعلان عن المبادرة الفائزة بدعم برنامج "مبادرون من أجل البيئة"، والإعلان عن تدشين شبكة المبادرات البيئية.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن جوائز الملتقى وحصول جميع المشاركين على عضوية تأسيسية بشبكة مبادرون من أجل البيئة ببرنامج ايدك معانا لدعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وفي الجائزة الخاصة بمسابقة التصوير فاز بالمركز الأول صورة من محمية وادي علبة بحلايب وشلاتين لصاحبها أحمد عماد حمدي برحلة إلى مدينة سيوة شاملة الانتقالات والإقامة والإعاشة، وفاز بالمركز الثاني صورة من الريف المصري ونهر النيل لصاحبها أحمد منصور برحلة إلى مدينة سيوة شاملة الانتقالات والإقامة والإعاشة، وفاز بالمركز الثالث صورة تظهر خليج العقبة من طابا لصاحبتها يارا أحمد علي بقسيمة شراء بمبلغ ١٠٠٠ جنيه لمعدات تصوير.

كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن الفائزين بمسابقة المبادرات وجاء المركز الأول مبادرة بنانا أرت، وجاء في المركز الثاني مبادرة عيد ستوديو، بينما جاء فى المركز الثالث مبادرة شجرها.

موضوعات متعلقة

انفراد.. محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

انفراد.. محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

نجم الساعة

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

لدعم المناعة.. "إيفا فارما" تطرح "ليمتلس سي زنك": "فيتامين سي وزنك 2 في 1"

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

الشعور بالألم في هذا الجانب من صدرك يعني أنك في خطر

الألياف البصرية تقضى على مشكلة الإدمان

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
ماجد حبته
صندوق الإنقاذ الأوروبى.. بلا مفتاح!
المزيد

الثقافة

سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري