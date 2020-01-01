وزيرا الرياضة والبيئة يحضران ختام ملتقى المبادرات البيئية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس فعاليات ختام ملتقى المبادرات البيئية "مبادرون من أجل البيئة Beeco"، والذي عقد على مدار شهر ونصف تحت رعاية برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة وحملة "اتحضر للأخضر" بوزارة البيئة وبرنامج حوار المتوسط للبيئة التابع للاتحاد الأوروبي.وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ستظل حاضنة لكل الأفكار البناءة، والتى تعود بالنفع على المجتمع، مشيدا بملتقى مبادرون من أجل البيئة، والذى وصل إلى أكثر من نصف مليون مواطن وبتفاعل ١٣٧ ألف مواطن خلال ٢٠ يوما.وخلال اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر لوزير الشباب والرياضة على المبادرات الشبابية الفاعلة من أجل البيئة.يذكر أن الملتقى ضم عددا من الأنشطة والفعاليات، والتي شهدت مشاركات واسعة لأكثر من ٤٠ مبادرة من مختلف محافظات الجمهورية ونحو ٣٠٠ صورة لمصوري الحياة البرية والطبيعة المحترفين والهواة.كما شهد الملتقى عقد ندوات افتراضية لمناقشة المشكلات التي تواجه البيئة تحت شعار "إنها تتعافى"، شارك فيها عدد من خبراء البيئة داخل وخارج مصر، وخرجت بعدد من التوصيات لوقف استخدام البلاستيك ودعم المبادرات الشبابية العاملة على ايجاد بدائل.وفي نهاية اللقاء تم الاعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة في مسابقة تصوير الحياة الطبيعية والإعلان عن المبادرة الفائزة بدعم برنامج "مبادرون من أجل البيئة"، والإعلان عن تدشين شبكة المبادرات البيئية.وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن جوائز الملتقى وحصول جميع المشاركين على عضوية تأسيسية بشبكة مبادرون من أجل البيئة ببرنامج ايدك معانا لدعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وفي الجائزة الخاصة بمسابقة التصوير فاز بالمركز الأول صورة من محمية وادي علبة بحلايب وشلاتين لصاحبها أحمد عماد حمدي برحلة إلى مدينة سيوة شاملة الانتقالات والإقامة والإعاشة، وفاز بالمركز الثاني صورة من الريف المصري ونهر النيل لصاحبها أحمد منصور برحلة إلى مدينة سيوة شاملة الانتقالات والإقامة والإعاشة، وفاز بالمركز الثالث صورة تظهر خليج العقبة من طابا لصاحبتها يارا أحمد علي بقسيمة شراء بمبلغ ١٠٠٠ جنيه لمعدات تصوير.كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن الفائزين بمسابقة المبادرات وجاء المركز الأول مبادرة بنانا أرت، وجاء في المركز الثاني مبادرة عيد ستوديو، بينما جاء فى المركز الثالث مبادرة شجرها.