الرئيس الجزائري يعين رئيسًا جديدًا لأركان القوات البرية

قرر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تعيين اللواء أحسن مساهل، رئيسًا لأركان القوات البرية، خلفًا للواء عمر تلمساني.جاء ذلك بموجب قرار أصدره الرئيس تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونشر في الجريدة الرسمية، اليوم.يذكر أن اللواء عمر تلمساني، قد عين قائدًا للناحية العسكرية الرابعة خلفًا للواء حسان علايمية، الذي توفى يوم 5 يوليو الجاري.