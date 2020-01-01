تزامنًا مع وجود آبي أحمد بأسمرا.. رئيس الأركان الأريتري يصل الخرطوم

وصل رئيس الأركان الأريتري الفريق فليبوس يوهانس، إلى الخرطوم، اليوم الأحد على رأس وفد رفيع المستوى.وكان في استقبال يوهانس بقاعدة الخرطوم الجوية رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد والمفتش العام الفريق الركن عباس الداروتي إلى جانب سفير إرتريا بالخرطوم، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأشارت الوكالة إلى أن الوفد الأريتري ضم أيضا مدير جهاز الأمن وقائد القوات البحرية، ومن المنتظر أن تلتئم غدا جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين.يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى العاصمة الأريترية أسمرا للقاء الرئيس أسياس أفورقي.