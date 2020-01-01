فرنسا تفرض غرامة على مخالفي قرار وضع الكمامة في الأماكن العامة

أعلنت الحكومة الفرنسية في قرار جديد، أن الأشخاص الذين لا يلتزمون اعتبارا من الإثنين، بوضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة يعرّضون أنفسهم لدفع غرامة تبلغ 135 يورو.ومع كشف مسؤولين في مجال الصحة ارتفاع معدل الإصابات بكوفيد-19 مؤخرا، أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس الخميس أن الكمامات ستصبح إلزامية في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من الأسبوع المقبل في محاولة لدرء موجة ثانية من العدوى.والكمامات إلزامية حاليا في وسائل النقل العام في فرنسا، ويعاقب المخالفون بغرامة بالمبلغ نفسه في بلد سجل أكثر من 30.150 وفاة جراء الوباء.وقالت وزارة الصحة السبت: إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ الاثنين ويشمل المتاجر الصغيرة والكبيرة وأسواق المنتجات الطازجة المغطاة والمصارف ومؤسسات أخرى تستقبل الناس.والأحد أعلنت وزارة الصحة: أن غرامة مخالفة القرار تصل إلى 135 يورو.وبالنسبة إلى العاملين في المكاتب المشتركة، قالت الحكومة إنه يتعين على أصحاب العمل تقدير الحاجة إلى وضع كمامة على أساس كل حالة على حدة.وأشارت خدمة الصحة العامة الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الى أن مؤشر معدل العدوى ارتفع إلى الرقم واحد، ما يعني أن كل شخص مصاب يصيب نحو 1.2 شخص بدوره.ووفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء، أدخلت فرنسا 119 مريضا إضافيا إلى المستشفى في 24 ساعة، مقابل 4.281 خضعوا للعلاج في يوم واحد في أبريل.وخرجت فرنسا وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا من إغلاق لأسابيع على مستوى البلاد لاحتواء وباء كوفيد-19 الذي شكل ضغطا هائلا على نظام المستشفيات.ونصحت حكومة فرنسا مثل العديد من البلدان الأخرى بعدم وضع الكمامة في بداية الوباء، وحثت الناس على الاحتفاظ بمخزون كمامات محدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية.ولكن منذ الرفع الجزئي للإغلاق في 11 مايو، أصبح وضع الكمامة واجبا في وسائل النقل العام ومطلوبا للدخول إلى مرافق مثل متحف اللوفر وديزني لاند باريس وبرج إيفل.