خطيب المسجد الأقصى: المسلمون والمسيحيون في خندق واحد بمواجهة الاحتلال

صرح إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، بأن العلاقات الحضارية والإنسانية بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين هي علاقات متينة وعميقة عبر التاريخ، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به، وهي أيضًا تمثل نموذجًا عمليًا للتصدي المشترك في مواجهة الإجراءات الاحتلالية الظالمة في الأراضي المقدسة.وأكد الشيخ صبري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - على وحدة الصف الفلسطيني بخاصة في مدينة القدس، وعلى أن المسلمين والمسيحيين في خندق واحد، وأوفياء لهذه المدينة المباركة المقدسة، وأن هذه العلاقات أرسى دعائمها الخليفة عمر بن الخطاب في عهدته التاريخية (سنة 15هـ 636م) وحتى قيام الساعة.