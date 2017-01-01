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عالم

السعودية تخوض منافسات الأوليمبياد الأوروبي للفيزياء 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:08 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
كتب: عمرو رشدي
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تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لخوض المنافسة للمرة الثانية على التوالي في الأوليمبياد الأوروبي للفيزياء EuPhO 2020 في دورته الرابعة، التي تقام في رومانيا عن بُعد هذا العام خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2020، بمشاركة 250 طالبًا وطالبة يمثلون 57 دولة.

ويمثل المملكة في الأوليمبياد الأوروبي للفيزياء فريق يضم 5 طلاب، هم: "حسين الشماسي من إدارة تعليم الشرقية، والقاسم سنقالي وحسام نورولي من إدارة تعليم مكة المكرمة، وهشام المالكي من إدارة تعليم الرياض، وأحمد الحيد من إدارة تعليم الأحساء".

وجرى ترشيح الفريق السعودي المشارك بعد اختبارات دورية، أشرف على تدريبهم فيها خبراء سعوديون وأجانب، وجرى تدريب الطلاب على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة تم تصميمها خصيصًا لمسابقات محلية ودولية.

وتميز البرنامج التدريبي الذي خضع له الطلاب على مدار 3 سنوات؛ بواقع عدد (3000) ساعة تدريبية، بوجود أدوات صممت خصيصًا لأسئلة ذات مستوى تفكير عالٍ، تحتوي على أفكار وألغاز تمثل تحديًا للطلاب وتؤهلهم للمشاركة في الأوليمبياد الأوروبي للفيزياء، والمسابقات الدولية التي ستشارك فيها المملكة في عام 2020.

وسيؤدي الطلاب اختبارين في يومين مستقلين؛ الأول اختبار نظري يوم الإثنين الموافق 20 يوليو الجاري، والاختبار الثاني عملي، وسيكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، والاختبار العملي عبارة عن محاكاة لتجربة فيزيائية مماثلة للتجارب التي تتم عادة في المسابقة وتحتوي على أفكار جديدة ومتجددة، على أن تكون مدة كل اختبار 5 ساعات، بوجود رقابة محلية وكاميرات مراقبة من اللجنة المنظمة.

وحققت المملكة ميداليتين ذهبية وبرونزية في أول مشاركة لها في الأوليمبياد الأوروبي للفيزياء 2019، والذي أقيم في جمهورية لاتفيا.

ويعد الأوليمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، انطلقت دورتها الأولى في عام 2017 في إستونيا، وأقيمت دورتها الثانية 2018 في روسيا، فيما استضافت لاتفيا نسختها الثالثة، ويعتمد مفهوم أوليمبياد EuPhO على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.

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