وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره السعودي العمل الخليجي المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها وترسيخها، واستعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزير الخارجية البحريني، أكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وما تتميز به من متانة وقوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، منوهًا بالدور الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.