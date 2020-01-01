ما هي أغرب تصرفات مواليد الأبراج الفلكية؟

- برج الحمل:

- برج الثور:

- برج الجوزاء:

- برج السرطان:

- برج الأسد:

- برج العذراء:

- برج الميزان:

- برج العقرب:

- برج القوس:

- برج الجدي:

- برج الدلو:

- برج الحوت:

يقوم الأشخاص من مواليد الأبراج المختلفة بتصرفات غريبة وغير متوقعة ولكن هل لعلم الفلك تدخل في ذلك؟ تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أغرب تصرفات يقوم بها مواليد كل برج فلكي.عندما يقع مواليد برج الحمل بالغرام يبدأون القيام بتصرفات غريبة غير مفهومة تظهر ارتباكهم، حيث ينفعلون دون سبب، ويتشتتون إلى درجة أنهم يعجزون عن اختيار الكلمات المناسبة للتعبير عن مشاعرهم.يتفاعل مواليد برج الثور بطريقة غريبة ومفاجئة عندما يستمعون للموسيقى التي يحبوها، ويستغرب كل من حولهم من حركاتهم وطريقة رقصهم لأنهم يسترسلون مع الأنغام وينتقلون من الواقع إلى عالم آخر.يعرف مواليد برج الجوزاء بتقلب مزاجهم وتناقضات شخصيتهم، حيث يتخذون قرار اليوم ويصرون على التمسك به وفي صباح اليوم التالي يغيرون رأيهم تمامًا ويبدأون بالتبرير لنفسه بطرق غريبة غير منطقية.بسبب حساسية مواليد برج السرطان المفرطة، يقومون باتخاذ قرارات غريبة مفاجئة لا يفكرون فيها ابدًا قبل التفوه بها، لأنها تكون نابعة عن انفعالاتهم، كقطعهم لعلاقاتهم مع أحد المقربين أو الغائهم لمشروع معين نتيجة سماعهم كلمة أزعجتهم واثرت فيهم كثيرًا.رغم حس مواليد برج الأسد القيادي العالي، يتفاجأ المحيطين بهم أنه حين تزداد الضغوطات عليهم، يتخلون عن كامل مسؤولياتهم ويلقوها على غيرهم دون أن يرف لهم جفن.من التصرفات الغريبة التي يقوم بها مواليد برج العذراء تدقيقهم في التفاصيل المملة والتركيز المبالغ فيه على أحداث ومواقف لا تتطلب منهم كل هذا الاهتمام.يصدم مواليد برج الميزان من حولهم بذكائهم وطريقة استخدامهم في الحالات الحرجة وبالأفكار الناتجة عنهم.يظهر مواليد برج العقرب عدوانية مفرطة وغريبة عندما يشعرون بالغضب تجاه أحد الأشخاص المقربين منهم وغالبًا ما يكون سبب رد فعلهم الشديد شكهم بإخلاص من يحبهم كثيرًا.يتصرف أحيانًا مواليد برج القوس مثل الأطفال، حيث يلعبون ويلهون مثلهم، ويتفاجئون من حولهم ايضًا ببراءتهم الغريبة في أغلب الأوقات.عندما يحاول مواليد برج الجدي إيجاد حلول للمشاكل التي يقعون فيها، ويتحولون إلى شخص غريب الأطوار يتحاشون التحدث مع الناس، حيث يقعون في عزلة وتوتر إلى حين إيجادهم الحل الملائم للمشكلة التي وقعوا فيها.المفاجئ بتصرفات مواليد برج الدلو هو حبهم للهوايات الخطيرة والغريبة غير المألوفة التي نادرًا ما نرى شخص يحب القيام بها.يعتبر مواليد برج الحوت من أسرع الأشخاص التي تبدل رأيها وتعود عن قراراتها بفارق ثواني، فالتردد الدائم الممزوج بالقلق هو من أغرب التصرفات التي يقومون بها.