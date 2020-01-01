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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عدى الكلام».. سعد لمجرد يحقق 8 ملايين مشاهدة بآخر أغنياته

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:03 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
حسن أمين
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حقق المطرب المغربي سعد لمجرد نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته "عدى الكلام" والتي طرحها خلال الأيام الماضية على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

واستطاع سعد لمجرد أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة بأغنية "عدى الكلام" حيث حققت حتى الآن 8 ملايين مشاهدة و400 ألف مشاهدة منذ طرحها في يوم 15 يوليو الماضي.

ويقدم سعد لمجرد أغنية "عدى الكلام" باللهجة المصرية للمرة الأولى ويتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما.

كانت كلمات الأغنية كالتالي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام حاسس إني كده ابتديت.. أبقي رومانسي وضعیف ليه نومي بقي خفيف.. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام.. تضحكي لي وتاخدي كام ادفع العمر اللي جاي.. بس وتردي السلام مش بأفور صدقيني.. حسي بيا كلميني".

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