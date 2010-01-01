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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

تقرير: إدارة "أوباما" خططت لتمكين الإخوان وإشعال الفوضى في الشرق الأوسط

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:56 م
جريدة الدستور
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وثيقة الخراب لتمكين الإخوان ودعم الفوضى في الشرق الأوسط
عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يكشف تخطيط إدارة أوباما الأمريكية لتخريب الإخوان للشرق الأوسط منذ عام 2010.

ولفت التقرير إلى أن دعم الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية كان مخططا لإدارة أوباما، هذا ما كشفته أخطر وثيقة أميركية ضد الشرق الأوسط "PSD-11".

ونوه التقرير إلى أن هناك مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعي.

وأشار التقرير إلى أن المخطط الأميركي هدف لتمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية، وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية، وإشعال الوضع في سوريا.

واستطرد أن دولة قطر كانت هي بوابة عبور المخطط التخريبي حيث كشفت الوثيقة عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.

وأضاف التقرير أنه تمت مقاطعة قطر وإعلامها وتصنيف تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية" وانتفض العراق ولبنان ضد إيران ووكلائها ليتوحد العرب جميعهم ضد المخططات التخريبية التي تستهدف وجودهم ودولهم.

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