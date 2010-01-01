تقرير: إدارة "أوباما" خططت لتمكين الإخوان وإشعال الفوضى في الشرق الأوسط
الأحد 19/يوليه/2020 - 07:56 م
وثيقة الخراب لتمكين الإخوان ودعم الفوضى في الشرق الأوسط
عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يكشف تخطيط إدارة أوباما الأمريكية لتخريب الإخوان للشرق الأوسط منذ عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن دعم الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية كان مخططا لإدارة أوباما، هذا ما كشفته أخطر وثيقة أميركية ضد الشرق الأوسط "PSD-11".
ونوه التقرير إلى أن هناك مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعي.
وأشار التقرير إلى أن المخطط الأميركي هدف لتمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية، وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية، وإشعال الوضع في سوريا.
واستطرد أن دولة قطر كانت هي بوابة عبور المخطط التخريبي حيث كشفت الوثيقة عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.
عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يكشف تخطيط إدارة أوباما الأمريكية لتخريب الإخوان للشرق الأوسط منذ عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن دعم الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية كان مخططا لإدارة أوباما، هذا ما كشفته أخطر وثيقة أميركية ضد الشرق الأوسط "PSD-11".
ونوه التقرير إلى أن هناك مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعي.
وأشار التقرير إلى أن المخطط الأميركي هدف لتمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية، وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية، وإشعال الوضع في سوريا.
واستطرد أن دولة قطر كانت هي بوابة عبور المخطط التخريبي حيث كشفت الوثيقة عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.
وأضاف التقرير أنه تمت مقاطعة قطر وإعلامها وتصنيف تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية" وانتفض العراق ولبنان ضد إيران ووكلائها ليتوحد العرب جميعهم ضد المخططات التخريبية التي تستهدف وجودهم ودولهم.