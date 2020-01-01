نادية عمارة توضح حكم من نذر ولم يستطع الوفاء

ردت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، على سؤال إحدى متابعتها حول نذر أوجبته على نفسها ولكنها لم تستطع الوفاء به.وقالت نادية عمارة، خلال حلقة برنامج "قلوب عامرة"، والمذاع عبر فضائية on e، النذر إذا لم تستطع الوفاء به فكفارته كفارة يمين، لأنني أوجبته علي بذكر الله، مثل "لله عليه ذبح عجل"، فإنه إذا استطاع اقتراض المبلغ وسداده على أقساط فهذا يجوز إلا إذا كان فيه مشقة عليه.وأضافت: "دائما ننصح أن هناك وقتا للوفاء بالنذر فلا يلزم الإنسان نفسه بعبادة أو بقربة قبل أن يعرف هل يستطيع أداؤها والوفاء بها في وقتها الذي أوجبه على نفسه أم لا، وذلك لكي لا يكون الأمر فوق طاقته".