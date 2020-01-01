لبنان يسجل 84 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2859 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 5717 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.على صعيد متصل، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن فرقا منه ستعمل ابتداء من الغد على مواكبة الامتحانات التي ستُعقد في الجامعة اللبنانية بكل فروعها ولحين انتهائها.وأوضح الصليب الأحمر اللبناني – في بيان له اليوم – أن الفرق ستتواجد على مداخل جميع الكليات التي ستُعقد بها الامتحانات، من أجل المساعدة في التأكيد على تطبيق إجراءات الحماية والسلامة العامة من فيروس كورونا، من خلال فحص الحرارة وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين للمشاركين في الامتحانات.وأشار إلى أنه ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان، وهو يقوم بنشر التوعية، والتأكيد على إجراءات السلامة العامة في المؤسسات العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية والأهلية في الدولة اللبنانية.