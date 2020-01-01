وهدان: كل الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان التونسي انتفض ضد الإخوان، وقبلهم الأردن لفظت الإخوان، مؤكدا أن دول كثيرة لفظت هذا الكيان الدموي.وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تنظيم الإخوان كون الميليشيات، هو من كون داعش وبوكو حرام في نيجيريا، كل الجماعات الإرهابية والتفجيرات خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية".وأكد وهدان، ضرورة أن تنتفض جامعة الدول العربية للتصدي للإرهاب في المنطقة.