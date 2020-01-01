«جيل الإسكندرية» يعقم المؤسسات الحكومية بمحرم بك

شنت أمانة حزب الجيل الديمقراطي بمحرم بك بالإسكندرية، حملة تطهير وتعقيم وأعمال النظافة والتجميل لبعض المؤسسات الحكومية بنطاق الدائرة خاصة التي تقدم خدمات يومية للمواطنين المترددين عليها.وأكد كريم سعد، أمين دائرة محرم بك عن حزب الجيل الديمقراطي، أن الحملة جاءت بناءً على تعليمات عمر عوض الأمين العام للمحافظة بضرورة المساهمة والمساعدة في مساعدة أجهزة الدولة المختلفة ومساعدة المواطنين في ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد.وتم انطلاق اليوم حملة مكبرة لتطهير المؤسسات الحكومية وتم تطهير وتعقيم وأعمال نظافة بالشهر العقاري بمحرم بك والوعد بتطهيره ثلاثة مرات شهريًا وجاري تطهير مبنى التأمينات الاجتماعية والتموين وقسم شرطة محرم بك والنقاط الشرطية بالدائرة، وقدم أمين دائرة محرم بك الشكر لشباب حزب الجيل بمحرم بك المشاركين بالمبادرة.