خالد عكاشة: مصر جاهزة لصد أي اعتداء.. وزيارات وزير الخارجية مهمة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن المنطقة العربية في السنوات الأخيرة مستهدفة بشكل كبير، خاصة أن المشرق العربي يتعرض لغزو عسكري، فضلًا عن اشتعال الوضع اليمني، وإغراق المنطقة بالمشكلات والتعقيدات، لكن مصر رغم كل ذلك تعلن جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء.وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أن الأحداث أثبتت ألا نعتمد على الآخرين، خاصة مع الانشقاقات الفكرية التي تواجهها أوروبا.وأكد أن الوحدة العربية هي الوحيدة القادرة على التصدي لأي عدوان، مشيرًا إلى أن الجهود الفردية على حدة لا تحل أزمة.وأوضح أن الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية في هذا التوقيت للدول العربية هامة للغاية؛ لبحث القضايا العربية والإقليمية التي تواجهها المنطقة.