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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجنة التفاضل تحسم الجدل بشأن السؤال المثير في امتحانات الثانوية

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:42 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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نفت الهيئة الفنية واضعة امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وجود أخطاء بالامتحان، كما تردد من الطلاب ومعلمي الرياضيات.

وأكدت اللجنة الفنية أن إجابة السؤال تعتمد على منهج الصف الثاني الثانوي، وذلك للتفرقة بين الطالب المتميز والعادي والمتوسط.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الفيصل في اتخاذ القرار النهائي بخصوص هذا السؤال هو نتيجة تصحيح العينة العشوائية، المقرر البدء بها بعد غدٍ، وذلك لتشريح إجابات الطلاب للسؤال.

يذكر أن عددا من معلمي الرياضيات أكدوا أنه بمقارنة سؤال الامتحان بسؤال كتاب الوزارة، وجد أن السؤال بالفعل موجود بكتاب الوزارة، إما بمقارنة الإجابات الموجودة فى اختيارات السؤال بالامتحان مختلفة تماما عن إجابة كتاب الوزارة بالصفحة ١٥٢، وعلى هذا فإن الاختيارات المتعددة بالسؤال ليس بها أى إجابة صحيحة.

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