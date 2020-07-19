رد نادية عمارة على سائلة يخفي عنها زوجها كل شيء

ردت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، على سؤال سائلة حول قيام زوجها بإخفاء كل أموره المالية عنها، وعدم إنفاقه عليها رغم مرور أكثر من 35 عامًا على زواجهما.وقالت نادية عمارة، خلال حلقة برنامجها "قلوب عامرة"، والمذاع عبر فضائية on e: "عليكي بالصبر والدعاء له بأن يصلح حاله ويحسن التعامل إليكي فالدعاء سلاح استغليه، واطلبي منه كل احتياجاتك لأن هذا حقك شرعًا".وأضافت: "شرعًا لابد من المكاشفة والمصارحة لأن الإخفاء يشعرك بعدم الأمان وعدم الطمأنينة، ولكن طلب الطلاق في هذا السن لا أرى أنه قولا صائبًا وإذا استطعتي أن تكملي حياتك بهذه الصورة حتى لا تتأثر بناتك، فلا تهدمي بيتك وألحي في طلب احتياجات منزلك ولا أتحدث في الهدايا".