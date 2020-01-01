الأوقاف: 3 محافظات جديدة تتجاوز مبيعات العام الماضي في صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف انضمام مديريات أوقاف «أسيوط – سوهاج – مرسى مطروح» إلى المديريات الإقليمية التي تجاوزت مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف وهي على الترتيب: «الغربية – الفيوم – شمال سيناء – أسوان – قنا – السويس».وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها 5 آلاف جنيه، لمديريات «أسيوط وسوهاج ومرسى مطروح»، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية.وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.