مدير «حياة كريمة»: 2.5 مليار لتطوير 1000 قرية.. وتنفيذ المبادرة خلال 4 سنوات

■ بداية.. ما عدد القرى المستهدفة فى مبادرة «حياة كريمة»؟

■ ماذا عن القرى التى تم الانتهاء منها؟

■ هل هناك معايير معينة يتم اختيار القرى على أساسها؟

■ ما حجم الميزانية المخصصة للمبادرة؟

■ ما عدد الأسر المستهدفة فى هذه القرى؟

■ ماذا عن الخدمات التى تم تقديمها لهذه القرى؟

■ هل تأثرت المبادرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»؟

■ ما دور الجمعيات الأهلية فى المبادرة؟

■ ماذا عن فرص العمل التى وفرتها المبادرة؟

كشف الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مبادرة «حياة كريمة» بالوزارة، عن تخصيص ٢.٥ مليار جنيه ميزانية للمبادرة.وأشار «عبدالفتاح»، فى حواره مع «الدستور»، إلى الانتهاء حاليًا من تطوير ١٤٣ قرية فى ١١ محافظة، معظمها فى محافظات الوجه القبلى، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية التى أسهم بعضها بنسبة تصل إلى ١٠٠ ٪ من الجهود والدعم المادى.وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتسريع العمل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من القرى الفقيرة وتحسين حياة المواطنين.- نستهدف ١٠٠٠ قرية فقيرة، والخطة الزمنية كانت محددة بـ٥ سنوات إلا أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم تسريع وتيرة العمل حتى يتم الانتهاء منها خلال ٤ سنوات فقط.- خلال العام الأول، انتهينا من تطوير ١٤٣ قرية فى ١١ محافظة، منها ١٠ قرى فى ٣ محافظات بالوجه البحرى مقسمة إلى قرية فى القليوبية، وأخرى فى الدقهلية و٨ بالبحيرة، وباقى القرى فى الوجه القبلى من المنيا وحتى محافظة أسوان، بالإضافة إلى مطروح والوادى الجديد.ونستهدف التركيز على المحافظات الحدودية، ونضم منها فى كل مرة نحو ٥ قرى، كما تم تطوير وتأهيل المدارس والوحدات فى هذه القرى بنسبة ١٠٠٪، وفى بداية الشهر الجارى بدأنا المرحلة الثانية وتشمل ٢١٤ قرية، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير ٣٥٧ قرية على مرحلتين، وأتوقع زيادة عدد القرى المستهدفة فى العام الثالث، والانتهاء من كل القرى خلال ٤ سنوات فقط.- نعم، على حسب نسب الفقر، ومنهجية استهدافها تتم بناء على خريطة الفقر التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نستهدف بالدرجة الأولى الأسر الفقيرة المسجلة فى قاعدة بيانات «تكافل وكرامة»، ونعمل على تأهيل السكن والحالة الصحية وفرص العمل والتشغيل والإقراض المتناهى الصغر وتوفير فرص التوظيف.- فيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعى، تم تخصيص ٦٧٥ مليون جنيه خلال المرحلة الأولى، وهناك تدخلات من وزارات أخرى، مثل التخطيط والتنمية المحلية اللتين تعملان على البنية التحتية داخل القرى ومشروعات الخطة الاستثمارية، لتطوير شبكات الإنارة والطرق والصرف الصحى ووصلات المياه وإنشاء مدارس وغيرها، وقد تقترب موازنة المبادرة إلى ٢.٥ مليار جنيه.- نستهدف تحسين أحوال معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى التعليم والصحة، وخلال المرحلة الأولى استهدفنا ١٤٣ قرية استفاد منها ٣٨٠ ألف أسرة بما يقرب من مليونى مواطن فى السنة الأولى فقط.- قدمنا خدمات فى المحورين السكنى والصحى، وعلى سبيل المثال فى مبادرة «سكن كريم» استهدفنا ١٥ ألف أسرة فى ١٤٣ قرية، ما يزيد على ٦٢ ألف فرد، وفى خدمات الصحة تم تنظيم قوافل طبية مجانية وصلت إلى ١٨٥ قافلة، وما زالت هناك قوافل أخرى يتم تنفيذها، وخلال السنة الأولى تم تقديم كشف وعلاج مجانى وإجراء عمليات جراحية بالمجان، وتوفير أجهزة تعويضية مجانية، وعمليات عيون شبكية وخلافه، ونظارات طبية ومجموع الخدمتين المتمثلتين فى تأهيل المنازل والصحة استفاد منها ما يقرب من ١٥٠ ألف مواطن فى السنة الأولى.كما تم تركيب ٢٫٦١٤ ألف وصلة مياه للقرى، و٨١٢ وصلة صرف، و٨ آلاف و٣٧٥ سقفًا ورفع كفاءة ٧ آلاف و٢٩٦ منزلًا، وتطوير ١٨ وحدة اجتماعية، ووحدتين صحيتين، وبالنسبة للخدمات الصحية تم تنظيم ١٢٦ قافلة بيطرية و٢٨٤ قافلة طبية، وإجراء ٢٢٧٢ عملية جراحية، و٩ آلاف و٢٥٢ عملية عيون، وتوفير ١٫٢٠٧ ألف جهاز تعويضى، و١٧ ألفًا و٨٠١ نظارة طبية، وتطوير ٨ مدارس، و٤٤ حضانة.- الخدمات الصحية توقفت منذ ١ مارس، التزامًا بالإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة، وتم استئنافها منذ أسبوعين، وسيتم استئناف العمليات الجراحية المتبقية فى شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع إنجازها فى ٣٠ سبتمبر بنسبة ١٠٠٪.- الجمعيات الأهلية شريكة فى التنفيذ وشريكة أيضًا فى التمويل، وتسهم بنسبة من ١٥٪ إلى ٢٠٪ كنسبة تمويل، ويتم العمل بالتعاون مع ٢٣ جمعية أهلية، وهناك جمعيات أسهمت بنسبة ١٠٠٪، بمبالغ قاربت الـ٥ ملايين جنيه، كما أنها تعمل على توفير احتياجات القرى، وحصر الأسر المستحقة.- «حياة كريمة» وفرت فرص عمل للكثير من الشباب، وتم إلزام المقاولين بتوفير العمالة من داخل القرى المستهدفة فى المشروع، حتى فى القوافل الطبية يتم إعطاء الأولوية لشباب القرى، وبالنسبة للمتطوعين أيضًا تكون الأولوية لأبناء القرى.