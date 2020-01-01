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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

عمرو محفوظ مساعدا لوزير الاتصالات وقائما بأعمال الرئيس التنفيذي لـ«ايتيدا»

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:55 م
عمرو محفوظ
عمرو محفوظ
طارق عتمان
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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بتولى المهندس عمرو محفوظ، العمل مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير لمدة عام، كما أصدر قرارا بتكليفه بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلفا للمهندسة هالة الجوهري عقب انتهاء فترة عملها؛ على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 20 يوليو 2020.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت الشكر للمهندسة هالة الجوهري على ما بذلته من مجهود خلال فترة توليها المنصب.

وتم تكليف المهندس عمرو محفوظ بعدد من المهام وهى الاستمرار فى تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر ومواكبة جهود الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، والتوسع فى الترويج لمصر كمركز رئيسي في صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الشركات المحلية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية لاختراق الأسواق العالمية وزيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ووضع آليات لتنمية صناعة التعهيد وتطويرها وتهيئة البيئة الداعمة للجيل الجديد من خدمات التعهيد بما يواكب مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم البحوث التطبيقية والابتكار في التكنولوجيات المتقدمة، والحفاظ على مركز مصر فى مؤشرات الإبداع وتنميته وتطوير آليات رعاية الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والمشاركة فى تنفيذ إستراتيجية الوزارة لبناء القدرات فى القطاع لخلق قاعدة من الكفاءات المصرية القادرة على مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وتنفيذ المبادرات القائمة واستحداث مبادرات جديدة لتحفيز الإبداع وخلق بيئة داعمة للابتكار.

ويمتلك المهندس عمرو محفوظ خبرة واسعة تمتد لمدة 33 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير نمط الأعمال عن طريق تطبيق التكنولوجيا المصاحبة لبلوغ الأهداف المنشودة عبر محاور متعددة منها التحول الرقمي، والاستشارات الإدارية، وتطوير الموارد البشرية وبناء القيادات. كذلك له خبرة فى تطوير الأعمال والنمو في الأسواق الناشئة.

والمهندس عمرو محفوظ متخصص في ريادة أعمال الاستشارات والخدمات حيث قام بتطوير وبناء هذا القطاع في العديد من البلدان في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وقاد فريقا من الشركاء والمديرين التنفيذيين في المنطقة لتطوير الأعمال وتنفيذ مشاريع تحويلية مع إدارة جميع الجوانب التشغيلية للأعمال التجارية لتنمية وجود شركة IBM.

وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس عمرو محفوظ قيادة قطاع الخدمات الاستشارية بشركة IBM فرع مصر حيث قاد تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في قطاعات الحكومة والاتصالات والبنوك.

وكان قد عمل سابقًا كمدير تنفيذي لقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة IBM الشرق الأوسط في دبي؛ ثم مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات الاستشارية لشركة IBM في المملكة العربية السعودية.

وهو حاصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا.

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