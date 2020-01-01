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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء خضوع الحجاج للعزل المنزلي قبل أداء المناسك

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:45 م
الحج
الحج
محمد عمر
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أعلنت وزارة الحج السعودية، مساء الأحد، بدء الحجاج اليوم الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الأمر سيتم وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكان قائد قوات أمن الحج أكد في وقت سابق أنه لن يسمح بأي تجاوزات وأن أعداد الحجاج محددة، مشددا على أنه لن يسمح بدخول المشاعر إلا للمصرح لهم.
وأضاف: "حج هذا العام سيتم بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية وسيكون هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم"، مؤكدا أنهم لن يتركوا الفرصة للتسلل إلى المشاعر المقدسة.

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