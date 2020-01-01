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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير العشوائيات

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:40 م
جولة رئيس مدينة المحلة
جولة رئيس مدينة المحلة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الأحد، أعمال التطوير الجارية بنطاق مدينة المحلة، خاصة مشروع تطوير العشوائيات.

جاء ذلك في خلال الجولة التفقدية التي قام بها، بحضور المحاسب أحمد مَغاوري رئيس حي ثان، ونائب رئيس حي ثان لمياء خليفة بشوارع مدينة المحلة الكبرى.

حيث تفقد رئيس المدينة العديد من المناطق العشوائية بحى ثان المحلة وهما منطقة عشوائيات سبح الله؛ للتأكد من صيانة الأعمدة والقيام بعملية إحلال وتجديد للكشافات، ومنطقة عزبة خضر للقيام باختبار للصرف الصحي للبدء في أعمال الوصلات المنزلية وتجهيزها لعمل (الانترلوك)، وذلك في إطار مشروع تطوير العشوائيات.

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