رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير العشوائيات

تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الأحد، أعمال التطوير الجارية بنطاق مدينة المحلة، خاصة مشروع تطوير العشوائيات.جاء ذلك في خلال الجولة التفقدية التي قام بها، بحضور المحاسب أحمد مَغاوري رئيس حي ثان، ونائب رئيس حي ثان لمياء خليفة بشوارع مدينة المحلة الكبرى.حيث تفقد رئيس المدينة العديد من المناطق العشوائية بحى ثان المحلة وهما منطقة عشوائيات سبح الله؛ للتأكد من صيانة الأعمدة والقيام بعملية إحلال وتجديد للكشافات، ومنطقة عزبة خضر للقيام باختبار للصرف الصحي للبدء في أعمال الوصلات المنزلية وتجهيزها لعمل (الانترلوك)، وذلك في إطار مشروع تطوير العشوائيات.