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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تؤكد دعم السودان في الفترة الانتقالية

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:38 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
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أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأحد، مساعدتها للسودان في الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المشرف على اللجنة، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأكد الاجتماع دور البعثة في دعم عمليات السلام واتفاقياته المستقبلية وحماية المدنيين، ودعم سيادة القانون وحشد المساعدة الاقتصادية والانمائية وتنسيق المساعدة الإنسانية.

وبحث اللقاء خطة ومنهج عمل اللجنة المتمثلة في التنسيق المحكم والمباشر بين حكومة السودان وبعثة اليونيتامس على المستوى الاتحادي والولائي في مجالات عملها، وتحديد تفاصيل احتياجات السودان من الدعم.

وشدد اللقاء على الإسراع في تنفيذ المطالب الفنية، ووضع كل الآليات والسبل الكفيلة لإنجاح المهام المطلوبة لعمل اللجنة.

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