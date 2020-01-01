مباحثات بين الخرطوم والرياض لتنظيم مؤتمر أصدقاء السودان

بحثت هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بالسودان، اليوم، تحضيرات مؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده بالرياض في أغسطس المقبل.جاء ذلك خلال لقائها السفير علي بن حسن جعفر سفير السعودية بالخرطوم، وفق وكالة أنباء السودان «سونا».وناقش اللقاء تحضيرات المؤتمر الذي سيركز على عملية تحقيق السلام في السودان، كما تناول الجانبان سبل تطوير الصادرات السودانية للمملكة خاصة في مجال صادرات اللحوم السودانية وذلك بإنشاء وتطوير مسالخ وفق المعايير الدولية لمواكبة متطلبات السوق العالمية.من جانبه، أكد جعفر على ضرورة توسيع فرص الإستثمار السعودي في السودان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع القطاعات لاسيما مجال الثروة الحيوانية للاستفادة من الموارد التي يتمتع بها السودان.وقال سفير المملكة إنهم سلموا السودان دفعة من الأدوية وهى حاليآ بميناء بورتسودان.واستضافت ألمانيا في وقت سابق مؤتمرا للمانحين لدعم السودان فيما بلغت التعهدات في هذا المؤتمر أكثر من 1.5 مليار دولار.