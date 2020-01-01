تكليفات السيسي لمرسي.. ماذا طلب الرئيس من وزير الإنتاج الحربي الجديد؟

كشف اللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، فور وصوله مقر الوزارة، أنه تم تكليفه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد حلفه اليمين الدستورى بعدد من التوجيهات لاستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتى تتمثل مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.وأشاد "مرسي" بالدور العظيم الذى قام به الفريق فخرى محمد سعيد العصار أثناء فترة توليه الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة.وأكد "مرسي" على استكمال هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكه من شراكات واتحاد الصناعات بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية والعسكرية.وقال الوزير إن الرئيس السيسي، شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكري المصري باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي.