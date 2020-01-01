محافظ الأقصر يتفقد ميدان السيسي بمنطقة العوامية

أجرى مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأحد، جولة تفقدية لميدان الرئيس السيسى بمنطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، حيث أعطى توجيهاته بتركيب أعمدة إضاءة، لرفع كفاءة الإنارة.كما تفقد محافظ الأقصر ميدان محطة السكك الحديدية، ووجّه بتطويره استعدادًا للموسم السياحي، وتوجه لمنطقة شرق السكة الحديد ناحية مدخل السواقى ووجه بتطوير المدخل وعمل ميدان يتناسب وطبيعة المكان ووضع لمسات جمالية، واستكمال أعمال الرصف فى منطقة شرق السكة الحديد.شارك فى الجولة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، وأسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، المشرف على المشروعات بالمحافظة والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة ماري روحي، مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، ورؤساء أحياء وسط وجنوب الأقصر.