ضربة لمخترقي واتساب.. دعوى فيسبوك ضد «NSO Group» مستمرة

تواصل شركة فيسبوك معركتها القانونية ضد مخترقي واتساب، حيث حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا بأن دعوى الموقع الأزرق ضد شركة (NSO Group) فيما يتعلق بالتجسس على الآلاف من مستخدمي منصة واتساب يمكنها المضي قدمًا.وزعمت فيسبوك، التي رفعت الدعوى العام الماضي، أن (NSO Group) – المطورة لبرنامج التجسس المشهور (بيغاسوس) Pegasus – استغلت ثغرة في واتساب لنشر برامجها الضارة ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.ويمثل القرار الجديد في معركة فيسبوك ضد مخترقي واتساب ضربة لشركة مراقبة البرمجيات الإسرائيلية، التي نفت بشدة هذه المزاعم وقاتلت لرفض المحكمة للدعوى في شهر أبريل.ومن خلال السماح للقضية بالمضي قدمًا، فقد نفى القاضي معظم الحجج التي قدمتها (NSO Group)، وترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية أن تكشف الشركة عن معلومات حول عملائها وأهداف التجسس الخاصة بهم.كما أكد القرار، أن واتساب ستكون قادرة على الحصول على المستندات ذات الصلة وغيرها من المعلومات حول ممارسات (NSO Group).وأشاد متحدث باسم واتساب بالقرار، وقال: نحن سعداء بقرار المحكمة الذي يسمح لنا بالمضي قدمًا في ادعاءاتنا بأن (NSO Group) قد اشتركت في سلوك غير قانوني.وأضاف "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من مساءلة (NSO Group) بشأن مهاجمة واتساب ومستخدميها، من ضمنهم الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والمسؤولون الحكوميون".