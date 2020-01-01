«إنستجرام» يخطط لضرب «تيك توك» بميزة جديدة

يخطط تطبيق إنستجرام لإطلاق ميزة مشابهة لتلك التي يقدمها تطبيق تيك توك، خلال الأسابيع القادمة، في الولايات المتحدة و50 دولة أخرى، وفقا لما نقل موقع "NBC" الإخباري الأميركي.وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فمن المتوقع إطلاق الميزة في وقت مبكر من شهر أغسطس القادم.وتحمل الميزة الجديدة اسم "ريلز"، وفقا لما أعلن إنستجرام في نوفمبر الماضي.فيما تتيح الميزة للمستخدم إعادة إنتاج فيديوهات موسيقية على غرار تيك توك، وتعديل فيديوهات قصيرة مدتها 15 ثانية.كما يشير الموقع إلى أن المستخدم سيكون قادرا على استعمال مقطع صوتي من فيديو يعود لشخص آخر، وإعادة تصوير الفيديو الخاص به، كما هو شائع في تيك توك.وطرح إنستجرام الميزة فعليا في مجموعة دول شملت الهند والبرازيل.وفي بداية الأمر، بدت خطوة إنستغرام كمحاولة لسحب الأضواء من تيك توك مرة أخرى، إلا أن الضغوط السياسية الراهنة بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تطرقت إلى تحذيرات أمنية بسبب التطبيق الصيني، أضافت سببا آخر لإطلاق الميزة حاليا.