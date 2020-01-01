متطوعو الهلال الأحمر يعقّمون مديرية «تموين السويس»

نفذت فرق التطهير والتعقيم بالهلال الأحمر المصري بالسويس، الأحد، حملة تطهير وتعقيم شاملة بمقر مديرية التموين وإدارتها الفرعية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.ووجه وكيل وزارة التموين بالسويس عماد زين العابدين الشكر إلى مجلس إدارة الهلال الأحمر بقيادة المهندسة فوزية عبدالله، رئيس مجلس الإدارة والمتطوعين لمجُهوداتهم الملحوظة والمؤثرة خلال هذه الفترة الحساسة، ووصفهم بأنهم جنود الوطن في هذه المرحلة.وأشادت فوزية عبدالله، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بحِرص الشباب على المشاركة المجتمعية الفاعلة، والعمل على خدمة المواطنين وتوعيتهم بفيروس كورونا المستجد، وحرصهم على المشاركة في الأعمال التطوعية في التطهير والتعقيم خلال فترة ظهور الفيروس، وكذا مشاركتهم في حملات توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب قرارات الدولة بعودة الأنشطة تدريجيا في مختلف القطاعات.