«مبارك شعبي مصر» تزين أسوار كنيسة في الإسكندرية بـ7 لغات

بالسلام والمحبة أراد كاهن كنيسة بالإسكندرية إيصال رسالة طمأنينة للشعب المصري من خلال آية من الكتاب المقدس كُتبت بـ7 لغات على عدة لوحات فنية داخل الكنيسة.«مبارك شعبي مصر» آية زينت بانوراما من الجداريات الإبداعية جعلت من فناء الكنيسة متحفًا يسرد قصصًا دينية تتلاحم فيها الديانات السماوية بلمسة إبداعية من يد فنان، وفكر ورسالة من رجل دين بهدف التوحد على أن شعب مصر مبارك على اختلاف طوائفه، ومكوناته العرقية والدينية.يقول كيرلس فينار 22عامًا، الطالب بالفرقة الثالثة تصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، إن اللوحات فكرة الأب أباكير إبراهيم، كاهن كنيسة الأنبا موسى ببنجر السكر بالإسكندرية، حيث أراد أن يوجه رسالة طمأنة لِشعب الكنيسة والشعب المصري بصورة عامة باختيار آية من الكتاب المقدس، بأن مصر وشعبها مبارك، وهي آية « مبارك شعبي مصر»، التي لها نفس معنى الآية من القرآن الكريم «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» وذلك يدل على أن مصر دائمًا مباركة في القرآن والإنجيل، لذا أراد أن تكون تلك الآية بسبع لغات، وأيضًا، على 7 لوحات تجسد أفكار من التوراة يجتمع على قصصها الديانات السماوية.أضاف كيرلس لـ«الدستور» ـن اللوحات التى تم نحتها لتزيين سور الكنيسة من الداخل هي أفكار من التوراة لم تجسد بشكل جداريات من قبل، فمنها قصة خروج آدم وحواء من الجنة، وقصة قتل قابيل لأخيه هابيل، وقصة حرق مدينة سدوم وعامورة، وقصة نبي الله موسى، وجميعها تم الاعتماد فيها على نوع من الفن يسمى «مونكروم»، وهو في الغالب طبيعة اللوحات الزيتية في مرحلتها الأولى، وهي التي أعتمد عليها أغلب فناني عصر النهضة، ومنهم « دافنشي، مايكل انجلو، ورامبرانت وغيرهم».أضاف أن اللوحات استغرقت أكثر من شهر في العمل المتواصل بمساعدة مهندس الديكور أنطوني صفوت والذي تولى عملية الحفر، حيث إن الجداريات تمت على حائط خرساني على مادة تسمى حجر صناعي، يتم الدقيقة والحفر عليها ثم يتم نحث الرسوم وتلوينها بلون واحد وهو درجات اللون البني فقط، وهو اللون الذي يعتمد عليه فن «المونكروم».ولفت إلى أن اللوحات تتبع المدرسة الكلاسيكية أو تيار عصر النهضة والذي يعتمد على التشريح الجسدي القوي، واستغلال الضوء، رغم أن اللوحات جميعها بلون واحد، لكن يتم استغلال الظلال بصورة فنية لظهور المعنى، فمثلًا في لوحة خروج آدم وحواء من الجنة تم توجيه الظلال لمكان الخروج مع وجود الملاك بمعنى أنهم خرجوا من النور إلى الظلام.من ناحيته، قال القس أباكير إبراهيم كاهن كنيسة القديس الأنبا موسى ببنجر السكر مريوط غرب الإسكندرية، إن الفكرة من الأساس هو اجتماع الناس على الآيات التي تفشي الآمان والسلام والاطمئنان بين بعضهم البعض، والتي تعطى تلاحم مجتمعي، فـ الآية تقول «مبارك شعبي مصر» فهو الشعب كله المسلم والمسيحي أو من دين آخر، فمن خلال تلك الفكرة ننشر السلام، وأيضًا، الوعى الاجتماعي بأننا شعب مبارك على اختلاف طوائفه، ومكوناته العرقية والدينية، وذلك في ظل الجائحة التي نمر بها، الآن، لا بدّ أن يكون رجل الدين هو مصدر من مصادر الاطمئنان، لذلك توجههم بكلمات الله.وتابع أن مصر محروسة من الله، لذلك تم اختيار الآية «مبارك شعبي مصر» لكتابتها بسبع لغات خاصة بثقافة مصر ودياناتها، وتم كتابتها أعلى لوحات قصصية من الكتاب المقدس، وذلك لربط الآية باستمرار بذهن من يشاهد الجدارية، لترسيخ معنى الآية وأن مصر مباركة من قدم العصور، حيث إن الآية تخص المصريين، وذلك لنبين لأولادنا بأن الكنيسة المصرية لها تاريخ مرتبط بالكتاب المقدس ومرتبط، أيضًا، بمصر.أضاف أن اللغات المستخدمة لكتابة الآية هم: «العبرية لأنها لغة الكتاب المقدس العهد القديم، واليونانية لأنها لغة الكتاب المقدس العهد الجديد، والقبطية لأنها لغة الكنيسة، والسريانيّة وهي لغة من اللغات القديمة والتي كان يتحدث بها المسيح، والعربية؛ لأنها لغتنا المصرية ولغة القرآن الكريم، الهيروغليفية لأنها لغة مصر القديمة والإنجليزية لأنها لغة دولية».وأوضح أنه تم اختيار الجداريات ليس لتزيين سور الكنيسة الداخلي فقط بل فكرتها أن بعد الصلاة يكون الخروج في فناء الكنيسة له مردود إيجابي، وهو أن يرى المصلي بعينيه لوحة فنية يقرأ من خلالها قصة من قصص تاريخ الكتاب المقدس، والتي من خلالها نجعل هناك لغة حوار بين الآباء والأبناء للتعرف على قصص الانبياء والعظة من كل لوحة بطريقة فنية رائعة.واستكمل أن اللوحات التي تم اختيارها هي: «الأولى خروج آدم وحواء من الجنة، والثانية أول جريمة بشرية وهي قتل قابيل وهابيل، والثالثة هي حريق مدينة سدوم وعامور وهي قصة نبي الله لوط، واللوحة الرابعة هى لوحة وسطية وهى عن الحية النحاسية وقصة نبي الله موسى، والخامسة لوحة تربط بين العهد القديم والحديث، وهي بانوراما تخص نبي الله يحيى وهو «يوحنا المعمدان» في الدين المسيحي، واللوحة السادسة هي تخص معجزة من معجزات المسيح وهي شفاء العشرة البرص، وهي من ضمن المعجزات التي ذكرت في القرآن، والسابعة هي قصة المرأة السامرية مع المسيح، والأخيرة هي ظهور المسيح لبولس الرسول».وأكد أباكير أن الإبداع ليس له حدود، حيث إن كيرلس حوّل سور صامت لمشاهد متحركة، وذلك من خلال يد موهوبة تم توظيفها من خلال لون واحد أظهر به نموذج من الإبداع.