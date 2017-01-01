لليوم الخامس.. إصابات كورونا في فلوريدا تتجاوز 10 آلاف

سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة اليوم، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78%، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لتحليل رويترز.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.