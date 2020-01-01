سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل

حققت أسرتي ثراءً من ملكية مصانع النسيج، وربما لذلك لا تعترف بـ"الصحافة" ولا بأي مهنة غير "صناعة النسيج". أتذكر عندما أصدرت مجلة "أوراق" مع الصديقين محمد القدوسي وناصر عراق عام 1980 (كان عمرنا 17 عامًا)، كتب عنها الراحل الكبير الأستاذ جلال الدين الحمامصي، وكنت فرحًا جدًا، وعندما أعطيت الجريدة لوالدي لكي يقرأ اسمي المطبوع قال بازدراء وسخرية: لو "عايز جرنان أعملك ميت جرنان". فقد كان من الجنون بالنسبة لوالدي ولأعمامي ولكل العائلة، الانحراف عن "الصراط المستقيم" وأن أكون "صاحب مصنع"، أو للدقة "وريث والدي" في إدارة مصنعنا، وكان والدي يريد أن يقول بحسم ممنوع هذا الطريق.كراهيتي لأن أكون صاحب مصنع سببها الأساسي أنني لم أكن أستطيع تحمل قسوة والدي ولا إهاناته المؤلمة لي، كان يفعلها أمام أي شخص، حتى العمال، لم يدرك أبدًا أنني كبرت وأصبحت لي شخصيتي واختياراتي وكياني الخاص. كان وقت وجودي في المصنع سجن خانق، وتعاملي معه كان عذابًا فظيعًا. كما كان التعامل معه في البيت جحيمًا، طوال الوقت صراخ وضرب وإهانات لنا جميعًا "أنتم خسارة فيكم الأكل اللي بتتطفحوه، كل ده من شقايا، ربنا قال المال والبنون، مقالش البنون والمال". كان يضربنا جميعًا بسلك كهرباء سميك من الذين يستخدموه في "كابلات الكهرباء الأرضية". كانت قسوته بلا حدود، ربما تراجع قليلًا عندما كبرت وأصبح يمكنني الرد ولو قليلًا بالدفاع عن نفسي.كان طبيعيًا أن أتعاطف مع المظلومين أمثالي "العمال" في مصنعنا، المحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية. فعندما فقد أحدهم إحدى عينيه أثناء العمل، لم يحصل عإلا على القليل، ليس من باب أن هذا حقه، ولكن من باب أن هذه "إكرامية" من "الوالد الطيب".لكن الحقيقة أنه لم يكن والدي رحمه الله استثناءً، فقد كان هذا حال كل العمال في كل المصانع في شبرا الخيمة المنطقة الأشهر في صناعة النسيج في مصر بعد مدينة المحلة الكبرى. لذلك كان طبيعيًا أن تكون النقلة الثانية لي هي الانضمام إلى حزب شيوعي سري يحقق العدالة المطلقة، ليس فقط للعمال، ولكن لأمي وأخواتي وكل الذين تحرمهم قسوة هذا المجتمع "الرأسمالي المتوحش".كانت النقلة الثالثة هي أن أهجر بيت أبي، أو للدقة يجبرني على تركه إلى الشارع، وأحاول بناء حياتي في ظروف مستحيلة. لذلك كان كارنيه نقابة الصحفيين هو تتويج لانتصاري على من ظلموني، وعلى من أهانوني، ومنهم الحزب الشيوعي الذي التحقت به وأخلصت له، بل وعرضت حياتي للمخاطرة من أجل حلم "الاشتراكية العظمى"، لكنهم في الحقيقة خربوا حياتي مثل والدي تمامًا، فعندما كنت أعترض على ما لا يعجبني، يقول معظمهم بغرض التحقير: "أصله برجوازي صغير"، "أصل أبوه صاحب مصنع".. الخ. طوال الوقت كانوا يشعرونني بالعار وكأني "عامل عاملة سودا" لأن والدي كان صاحب مصنع "يعني رأسمالي متعفن"، وكأن هذا ذنبي، ولم يكن هناك تقدير لائق لأنني تركت كل "هذا المال" من أجل الشيوعية، أنا الذي ضحيت، وأكثرهم لم تكن علاقته بالحزب أو بالشيوعية أكثر من "ثرثرة مقاهي" لا تكلفهم شيئا، بل وفيها مكاسب، الشعور الزائف بالأهمية و"البرستيج الجذاب للبنات السذج". وبالطبع زادت قسوة وشراسة معظمهم وعندما قررت الاستقالة نهائيًا من هذا الحزب.كان حصولي على كارنيه النقابة انتصارًا على هؤلاء الحقراء "أصبحت صحفي معروف"، حتى أنني استعدت علاقتي بواحد من قيادات الحزب، فقط لكي أرى وقع انتصاري في عيونهم. لكي أقول لهم "بقيت أحسن منكم".كما كان بالطبع انتصارًا على ظلم والدي، الذي لم يتوقف عن محاربتي حتى بعد أن هجرت بيته. اضطررت للعمل "نقاش" بعد طردي من البيت، ونجحت في أن أحصل على عمل "نقاشة" لعمارة كاملة في شبرا الخيمة، كما نجحت في أن أتفق مع صاحبها على أن أحصل على شقة فيها. كنت وقتها متزوجًا وليس لي بيت، وضغط والدي الذي كان معروفًا في شبرا الخيمة على الرجل وضاعت "الشغلانة" وضاعت "الشقة". وهو نفس ما فعله من قبل ذلك عندما طلب مني أحد أعمامي أن "أدهن له شقته"، كنت أعرف أنه يفعل ذلك كيدًا في أبي، لكني لم أهتم، لكن بعد قليل تراجع عمي وضاعت "الشغلانة".تكرر ذلك أيضًا عندما أجرت شقة صغيرة في شبرا الخيمة، ومارس والدي ضغوطًا هائلة ضد صاحب البيت، معتقدًا أنه سوف يستجيب لأنه هو الذي علمه "صنعة" بناء البيوت، ولكن الرجل لسبب أو لآخر لم يستجب وحصلت على الشقة ليصبح لي لأول مرة بيت.لكنه رحمه الله، بعد ذلك بسنوات طويلة وفي لحظة استثنائية قال بلهجته المميزة "في ناس اصحابي بيقولولي إن الجرنان بتاعك ده كويس أوي". كان يقصد جريدة العربي، وكان والدي يلمح إلى أنه أخيرًا رضي بدرجة ما عن اختياري لطريق الكتابة، أو ربما كان فخورًا لأن أصحابه "الكبار المتعلمين" أشادوا بابنه "الصحفي" في "جرنان كويس".كان الحصول على كارنية النقابة ومن قبله "عقد العمل" لم يكن سهلًا. عندما كنت أعمل في أرشيف جريدة الشعب التي كان الإخوان والإسلاميون يسيطرون عليها، وانتظمت معهم في الصلاة الجماعية التي يقيمونها في مواقيتها، صحيح أنني كنت وما زلت "مسلم"، ولكن السبب لم يكن أنني أريد الصلاة، ولكن لأنني أريد ترك انطباع أنني متدين، ثم أن الصلاة حق عليا كمسلم. وتجنبت الدخول في أي مناقشات تفصح عن تاريخي، وحقيقة آرائي في أي شيء مزعج. كنت أريد الحصول على عقد العمل وكارنيه النقابة، فقد بدأت على استحياء كتابة موضوعات صحفية. وكانت فرحتي كبيرة جدًا عندما حصلت على كارنية من الجريدة بأنني صحفي، وحصلت أيضًا على عقد عمل مؤقت، صحيح أنه لا يمكنني من الحصول على عضوية النقابة، لكنه في النهاية كان انتصارًا كبيرًا تفاخرت به كثيرًا.لم أكن مضطرًا لتقديم هذا النوع من التنازلات في جريدة مصر الفتاة التي عملت بها بعد جريدة الشعب، لكي أصبح ولأول مرة صحفي، فقد هجرت مهنة الأرشيف. كان رئيس التحرير هو الأستاذ مصطفى بكري، ومدير التحرير طلعت إسماعيل، والتحقيقات يتولاها عماد حسين والأخبار عادل السنهورى. كانت الجريدة تصدر من شقة صغيرة جدًا في شارع رمسيس، كانت في نفس الوقت مقر لإذاعة مونت كارلو في القاهرة، التي كان الأستاذ مصطفى يعمل وقتها مراسلًا لها. كان المقر يضم ترابيزة واحدة تشبه "ترابيزة السفرة"، ومن لا يجد من الزملاء مكانًا عليها، كان يعمل على سلم العمارة أو حتى على الأرض. وكان في البلكونة مكتبين محشورين لرئيس قسم الأخبار، وآخر لرئيس قسم التحقيقات.في هذه الجريدة كونت صداقات العمر، أكرم القصاص وجمال الشناوي وخالد صلاح وتهاني تركي وطلعت وعادل وعماد وحسين الزناتي وغيرهم.كان الأستاذ مصطفى بكري كل يوم جمعة بعد الصلاة يلف على بائعي الصحف في "وسط البلد"، وكنت معه، يناقشهم ويعرف تفاصيل التوزيع. وقال لي في هذا اليوم إنه قرر تعييني، أي حصولي على عقد عمل. لكن من مفارقات الزمن التعيسة أنه تم إغلاق الجريدة بأمر من حكومة مبارك في مساء نفس اليوم. ليصبح كل الزملاء والأصدقاء في الشارع، بدون أي دعم من نقابة الصحفيين، حتى لو كان دعمًا معنويًا، ليتركنا أهل اليسار المدافعين عن الفقراء في العراء.قدمت تنازلات عندما عملت في جريدة العربي، منها أنني وقعت استمارة عضوية في الحزب الناصري، رغم أنني لم أكن ناصريًا ورغم انني بعد تجربة الحزب الشيوعي لم يكن لدي أي استعداد للانطواء مجددًا تحت أي أيديولوجية مغلقة أيًا كانت. لكن للحقيقة لم يطلب مني أحد في الجريدة أن أكون عضوًا في الحزب الناصري. لكن هي ضغوط لطيفة من بعض الأصدقاء لكي يكون لنا اصوات نعطيها لقيادة ناصرية في الحزب. كان من الصعب ان ارفض، لأنه يعني بوضوح انك ترفض الناصرية، ثم ان هذه "العضوية" مفيدة بشكل أو آخر لإستمراري في الجريدة والحصول على عقد العمل، حان الوقت لقليل من الانتهازية، فمثاليتي السابقة "جابتني الأرض".في العمل داخل الجريدة قبلت أيضًا بكل رضا أن اقوم بدور رئيس قسم مجانًا، وبالطبع لا يوضع اسمي على الجريدة. أفعل كل شيئ، حتى يرضى عني رئيسي رحمه الله، كان رجلًا طيبًا، لكني توددت له "أكثر من اللازم"، حتى عندما تحين ساعة اختبارات التعيين أكون من ضمن "المبشرين بلجنة النقابة". كما صمت على سرقة موضوع صحفي لي، كنت صاحب فكرته، وذهبت مع المصور لالتقاط الصور الخاصة به، لكن أحد قيادات الجريدة، أخذ الصور والفكرة وكتب موضوعًا وضع اسمه عليه! لكني صمت، فكله يهون من أجل "عقد العمل" و"النقابة".مع ذلك تأخر التعيين في جريدة العربي كثيرًا، حتى أننا مارسنا أشكالًا كثيرة من الاحتجاج "المؤدب" حتى نضغط على الإدارة ورئيس التحرير. منها أننا وضعنا شارة سوداء في الذراع الأيمن للتعبير عن احتجاجنا. وفي النهاية تحقق الحلم وتم التعيين، وكان عمري وقتها قد تجاوز الثلاثين بقليل. وللحقيقة فقد كانت دائرة التعيين متسعة لغير الناصريين، ومتسعة للكفاءات. وتبني أغلب قيادات الجريدة وقتها مبدأ أن العربي ليس صحيفة للناصريين، ولكن لكل "الكفاءات من كل القوى الوطنية"، المقصود طبعًا كل القوى التي تعارض مبارك. ومن هذا الباب المحترم نفذت ونفذ غيري، ومنهم نجوم كبار في عالم الصحافة والإعلام.هناك زملاء لا أول لهم ولا آخر قدموا تنازلات بدرجات مختلفة حتى يحصلوا على عقد العمل وينفذوا من "الحائط المنيع" الذي شيده المناضلين أهل اليسار في نقابة الصحفيين. هناك صديق عمر شتمني في عموده بالجريدة، حتى يرضى عنه رئيس التحرير، والسبب هو أنني انتقدته لأنه خفض أجور الصحفيين وهو اليساري الناصري. وهناك من كتب كتابًا لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، لكي يضع عليه اسمه، ويحصل هو على "عقد العمل اللعين". وهناك من كان يحمل أقفاص الفاكهة الى بيت رئيسه، وهناك من قدم وقدمت تنازلات اخلاقية وغيرهم وغيرهم.. الى هذا الحد أفسد اغلب اهل اليسار المناضلين ضمير الصحفيين، الي هذا الحد حولونا الى عبيد.أتذكر عندما كنت أتولى مسئولية صفحة "صحافة وصحفيون" في جريدة روزاليوسف تم الاتصال برئيس تحرير ومفكر يساري كبير لسؤاله عن بعض المظالم التي تعرض لها بعض زملائنا في الجريدة، فرد بغضب قائلًا: وانتم مالكم!! وكأن من حقه أن يفعل ما يشاء في "جريدته". وفي جريدة ناصرية اخرى انتقدنا قرار رئيس تحرير ناصري كبير بتخفيض أجور الزملاء الى النصف حتى "يستمر نضال الصحيفة"! وانطلق زملائنا في الصحيفة يهاجمونني بشراسة لأنني أريد "هدم" هذا الصرح المعارض لنظام مبارك.لماذا أركز على اليسار؟لأن معظم حياتي المهنية كانت في صحفهم، والسبب الثاني أنهم الأكثر متاجرة في خطابهم بالدفاع عن الفقراء والمظلومين، ولأن كثيرين، وانا كنت منهم، ينخدع فيهم، في حين انهم عندما اسسوا صحفًا كانوا الأكثر عصفًا بحقوق "الفقراء والمستضعفين". وهذا تعلمت منه الدرس العظيم "يجب أن نحكم على الأفعال وليس الأقوال".لذلك كان التعيين وعضوية نقابة الصحفيين بالنسبة لي وقتها "سدًا منيعًا" أحتمي به، فمن المستحيل أن يتم فصلي، ومن المستحيل سحب عضوية نقابة الصحفيين. لكن هذا السد انهار بـ"بساطة" عندما أصدر رئيس التحرير قراره بفصلي. كان يومًا اسودًا، فكيف يمكن لرئيس التحرير أن يفعل ذلك بكل هذه البساطة، أين حقوق العمال التي يرددها الناصريون، هل ستنجح النقابة في إعادتي للعمل وهل وهل وهل.. ؟في هذا الجو الخانق كنت أحتمي بابتسامة لا أعرف كيف حصلت عليها، ربما كنت فخورًاِ انني في معركة مع "سلطة" وجهًا لوجه، حتى لو كانت سلطة رئيس التحرير. ربت الأستاذ الكبير عبد الله السناوي على كتفي وقال ضاحكًا "ايه اللي عملته ده؟!" وأكمل بثقة: "متقلقشي الموضوع هيخلص". وبعدها بساعات ابلغني انه حكى للأستاذ محمد حسنين هيكل ما حدث، وتدخل الرجل واوقف مشكورًا القرار. فقد رفض أن يتم العصف بـ"زميل" لاختلافه معه في الرأي.الحقيقة أن علاقة الناصريين بالأستاذ هيكل تحتاج إلى تأمل وإلى مراجعة. فالأستاذ هو من كتب مادحًا العهد الملكي "البائد" ومدح الملك فاروق في مقالة شهيرة بعنوان "في يوم مولدك يا مولاى". وكما هو معروف فعبد الناصر مسح وشيطن ما قبل انقلابه عام 1952، حتى أن صورة الملك فاروق في الأفلام السينمائية التي تم إنتاجها قبل 1952 كان يتم تسويدها. وتم رسم صورة بشعة لهذا العهد الملكي، وتصوير فاروق باعتباره "سكير فاسد خائن".. الخ. وبالطبع استمر الناصريون في تسييد هذه الصورة في العقل العام. ومع ذلك يغفرون للأستاذ هيكل رحمه الله مدحه ودفاعه عن الملك فاروق.بل والأستاذ هيكل هو الذي "هندس" للرئيس الراحل أنور السادات "انقلاب 15 مايو" الذي مكنه من الإطاحة برجال "جمال عبد الناصر" الأشداء والقبض على مقاليد الحكم. أي انه كان له دور كبير في تمكين السادات عدوهم اللدود من الحكم، والسادات كما يقولون هو الذي مشى على خطى عبد الناصر بـ"الأستيكة"، أي أنه انقلب على توجه عبد الناصر الاشتراكي وارتمى في أحضان أمريكا … الخ. وجريدة العربي وصفته في أحد مانشيتاتها بـ"الخائن الْأعظم".ومع ذلك غفروا للأستاذ ذلك، بل ومنحوه "تقديس" مذهل في أوساط الناصريين. بل ويحرصون دائمًا على أن تكون لهم علاقة قوية به، ويتفاخرون بها أمام بعضهم البعض. بل ويحرص كل من يقترب من الأستاذ هيكل رحمه الله ألا يمنح هذه الفرصة لغيره.فمن أين ولمذا هذا التقديس؟بالطبع الأفضل أن يجيب أصدقائنا الناصريين. أما أنا فأظن أن السبب هو الاشتراك في "شيطنة" الرئيس الراحل أنور السادات. فالناصريين يعتبرونه "انقلب" على عبد الناصر، فحطم "القطاع العام" وأطاح بمكاسب الفقراء وتسبب في كارثة الإنفتاح الإقتصادي، وارتكب الجرم الأكبر، بتغيير السياسة الخارجية من العداء للغرب وموالاة الإتحاد السوفييتي الى العكس.الأستاذ هيكل انقلب على السادات بعد أن تم استبعاده رغم خدماته الجليلة في تمكينه من كرسي الحكم. وأصبح من معارضيه المهمين وأصدر كتبًا تهيل التراب على حليفه الذي أصبح خصمًا. هذه الكتب تم تسويقها على نطاق واسع في الشرق الأوسط، وفي ظل دول كانت تعادي السادات مثل نظام الأسد ونظام صدام والقذافي. هذه الكتب دون شك مهمة، ليس باعتبارها تاريخ كما زعم البعض، بل باعتبارها رؤية هيكل المنحازة في التاريخ.من المؤكد أن السادات كانت له خطايا، وأكبرها في رأيي تحالفه مع الإخوان وعموم الإسلاميين ضد تنويعات اليسار. لكن هذا لا ينفي انه فتح قليلًا هامش الحريات السياسية بالسماح بتأسيس الأحزاب، ورغم انه استطاع تحقيق نصر عسكري كبير على اسرائيل في حرب أكتوبر، ورغم انه اعاد الأرض التي ضيعها عبد الناصر، ولكن كل ذلك لم يغفر له. بل وسحبوا منه شرف الانتصار ونسبه بعضهم الي عبد الناصر الذي خاض الاستنزاف قبل رحيله، وحتى خطة حرب أكتوبر قال بعضهم إن عبد الناصر هو الذي وضعها!.ووصل الأمر إلى أن جريدة العربي التي كان يصدرها الحزب الناصري، اختارت كما سبق واشرت المانشيت الرئيسي لها "الخائن الأعظم" وكانت تقصد بالطبع الرئيس السادات. ولم يخطر على بال من اختاروا هذا العنوان الحديث عن خطايا شريكه "هيكل" الذي مكنه من حكم مصر ومن محو "إنجازات عبد الناصر" و"الانقلاب" عليه.انضم الى الناصريين في "الشيطنه"، وليس الاختلاف مع السادات باقي اليسار وعلى رأسهم الشيوعيين. عندما كنت عضوًا في حزب العمال الشيوعي المصري، كنا نعتبر أن أكتوبر " مكنتش انتصار ولا حاجة" بل هى حرب "تحريك" حتى يستطيع السادات "الانهزامي" و"البرجوازي" الجلوس على مائدة التفاوض مع الإسرائيليين ممثلي الإمبريالية الرأسمالية العالمية المتوحشة.طيب يا سيدي كنا ننتصر ازاي؟بـ"حرب التحرير الشعبية"، لكن السادات "البرجوازي الخائن" لن يفعلها. والسبب كما كانوا يقولون في أروقة حزب العمال الشيوعي لأنه يخاف من تسليح الجماهير حتى لا تنقلب عليه.وهل تستطيع "حرب التحرير الشعبية" الإنتصار على اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب؟كان الرد: طبعًا.كانت في خلفية عموم اليسار بكل تنويعاته "الثورة البلشفية" و"الثورة الكوبية"، والحقيقة أن هذه وتلك لم تكن "ثورة"، لكن الشيوعيين هنا وهناك، أشعلوا حربًا أهلية، واستطاعوا الإنتصار عسكريًا فيها، أي انها كانت "انقلابات عسكرية"، من انتصر استولى على الحكم واقصى خصومه بالكامل وأسس ديكتاتورية شيوعية أو اشتراكية. على عكس ما حدث مثلًا بعد الحرب الأهلية الأمريكية، فالمنتصر لم يقصى المهزوم، بل اسسوا بلدا حرا ديمقاطيًا لكل الأمريكيين، اما الشيوعيين فقد اسسو بلدًا ديكتاتوريًا لهم وحدهم. كما كان يتم الإستناد ايضًا إلى "فيتنام" التي استطاعت هزيمة الجيش الأمريكي المحتل، لكنهم يتناسون أن هذا تم بدعم الإتحاد السوفييتي والصين.مع ذلك فدون شك الأستاذ هيكل كاتب كبير ومتميز، لكنه لا يستحق هو أو غيره كل هذه "الهالة والتقديس".