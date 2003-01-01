رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيرباص توقع عقدا بـ550 مليون يورو مع الدفاع البريطانية

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:10 م
إيرباص
إيرباص
وكالات
طباعة
وقع قسم الدفاع والفضاء في إيرباص عقدا تفوق قيمته 500 مليون جنيه (550 مليون يورو) مع وزارة الدفاع البريطانية، لتسليم القمر الاصطناعي العسكري "سكاي نت 6-أي" في العام 2025 كما أعلنت المجموعة الأحد.

وجاء في بيان لايرباص "وقع قسم الدفاع والفضاء في إيرباص عقدا مع وزارة الدفاع البريطانية لتوسيع وتحسين اسطول سكاي نت" من أجل "تطوير وانتاج وتجميع ودمج وحماية من القرصنة المعلوماتية واختبار واطلاق قمر اصطناعي عسكري للاتصالات +سكاي نت 6-أي+ مقرر في 2025".

ويغطي العقد أيضا برامج تطوير تكنولوجية وأنظمة جديدة آمنة للقياس عن بعد ومتابعة وتحكم وإطلاق واختبارات في المدار وتحديث نظام سكاي نت الحالي الموجود في الخدمة منذ 2003" بحسب المجموعة.

وإيرباص التي تأسست في العام ألفين بعد دمج شركات "ايروسباسيال-ماترا" الفرنسية و"داسا" الألمانية و"كاسا" الإسبانية، سجلت في 2019 رقم أعمال بقيمة 70،5 مليار يورو.

ويتركز ثلاثة أرباع نشاطاتها (77% من رقم الأعمال) على فرعها للطيران التجاري (54،8 مليارا) يليه فرع الدفاع والفضاء (15% مبلغ 10،9 مليارات) وإيرباص هليكوبترز (8% مبلغ 6 مليارات).

وفي فبراير، أطلق فرع الدفاع والفضاء في المجموعة خطة لإعادة الهيكلة تنص على إلغاء 2665 وظيفة منها 926 في ألمانيا و722 في إسبانيا و464 في فرنسا و346 في بريطانيا، بسبب ركود في فرع الفضاء وتأجيل عقود دفاعية.

موضوعات متعلقة

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بدء خضوع الحجاج للعزل المنزلي قبل أداء المناسك

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

وزير الخارجية وملك الأردن يناقشان تطورات القضية الفلسطينية

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري