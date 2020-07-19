على أنغام «الحب اللي كان».. وصلة رقص لـ فيفي عبده بصحبة عمر كمال

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو من داخل منزلها، ترقص فيه بصحبة الفنان عمر كمال، وهو يغني "الحب اللي كان" للفنانة ميادة الحناوي.وعلقت فيفي عبده على الفيديو، قائلة: ‏"يا صباح العسل النحل الراس صديق من صالون فيفي عبدو بحبك أوي".وفاجأ عمر كمال متابعيه ومتابعي حسن شاكوش، قبل أيام، بنشر فيديو لهما على تيك توك، في قالب مختلف تمامًا عما اعتاد عليه متابعوه، حيث قدما وصلة من التواشيح الدينية بصوتهما خلال فيديو قصير.