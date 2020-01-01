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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية وملك الأردن يناقشان تطورات القضية الفلسطينية

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:07 م
العاهل الأردني ووزير
العاهل الأردني ووزير الخارجية
ألفت الكحلي
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استقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، في مُستهل زيارته إلى المملكة الهاشمية.

وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات رئيس الجمهورية، مُعربًا عن حرص القاهرة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الأردن الشقيق.

ومن ناحيته، طلب ملك الأردني نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا متانة وعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأعراب عن التطلع لعقد الاجتماع المقبل للقمة الثلاثية لقادة مصر والأردن والعراق، بما يعطي دفعة جديدة لجميع أوجه التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة الشقيقة.

وقال حافظ إن اللقاء تناول كذلك تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر والأردن في شتى المجالات، فضلًا عن التطرق إلى الجهود المشتركة والتضامن المتبادل للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وهو الأمر الذي يستلزم التكاتف لمواجهة ذلك التحدي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أنه تم التأكيد على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين، والتنسيق إزاء القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن التطورات الإقليمية وسُبل التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة شغلا حيزًا كبيرًا من اللقاء؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية تهيئة الظروف وخلق فرصة حقيقية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما تم التشديد على رفض أي إجراءات إسرائيلية أحادية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما لذلك من تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

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