إعلان موعد تطبيق «إلزام شركات المحمول بتأكيد الاشتراك قبل الخصم»

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إلزام قانون حماية المستهلك شركات المحمول بتأكيد الاشتراك من العميل قبل الخصم، تم العمل فيه بعد استغلال الشركات للمواطنين في الاشتراك بخدمات لا يريدونها مثل خدمة «كول تون».وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء الأحد، أنه تم الاتفاق مع شركات المحمول الأربع بالإعلان عن قيمة أي خدمة تقدمها.وأوضح أنه بعد 10 أيام أو 15 يوما سيتم تطبيق القانون الخاص بتأكيد الاشتراك من العميل قبل الخصم، وسيتم رد المبالغ للمواطنين في حالة عدم تأكيد الشركة عليهم في خصم المبالغ مقابل الخدمات المقدمة.